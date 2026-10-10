Zlatarevo prljavo zlato: Rekli da grade skladište, a skrivali otpad

Paško Dodić s Josipom Šincekom, kako sumnja Uskok, davao je upute Moniki Šincek, Franciski Dodić i Dorianu Šipošu kako izraditi dokumentaciju koja bi deponij u Benkovcu inspekciji prikazala kao gradilište. Naime, u starom kamenolomu u Benkovcu, tvrtka Izoxeco je imala dozvolu za izgradnju tlačne ploče odnosno prostora za skladištenje sirovina za građevni kamen. Po toj dozvoli, materijal od kojeg se ploča gradila je inovativni Šincekov materijal od plastičnog otpada i cementa. Trebali su ga graditi u slojevima od 40 centimetara. Umjesto toga, inspekcija je 2024. godine zaključila da su otpad samo ubacili u jamu i sve zalili betonom. Naredili su uklanjanje, što nisu napravili ni u prosincu te godine. Dva mjeseca nakon, u veljači 2025., Josip i Monika Šincek te Franciska Dodić su uhićeni. Godinu i osam mjeseci kasnije, uhićen je i Paško, koji je baš kao i Franciska isti dan pušten da se brani sa slobode. Uz Paška Dodića, uhićen je i Dorian Šipoš, koji je bio nadzor ‘gradilišta’. Osumnjičena je i njegova tvrtka Mirador projekti.

Uhićen je i član uprave tvrtke CE-ZA-R Željko Teufel, a osumnjičena je i ta tvrtka iz Cios grupe Petra Pripuza.

Foto: Marko Seper/PIXSELL

Teufela se tereti da je naredio da se napravi najmanje 330 lažnih pratećih listova na kojima je odredište Gospić, a otpad su vozili u Benkovac. Početkom prosinca 2023. tvrtka Šincekovih Tipos Resurs i Teufel u ime CE-ZA-R-a potpisali su ugovor o zbrinjavanju neopasnog otpada kojim se Tipos Resurs obvezao da će za naknadu od 465.943 eura preuzeti i zbrinuti oko 8000 tona mljevene plastike i gume iz CE-ZA-R-ova pogona u Sisku. Trebali su ga prevesti u Gospić, na zemljište bivšeg PPK Velebit za koji je Tipos Resurs imao dozvolu za gospodarenje otpadom. Pronađeno je oko šest i pol tisuća tona otpada koji sadrži povišene koncentracije metala, otopljenog organskog ugljika i mikroplastike. Taj je otpad zakopan i pomiješan s kamenom na površini oko 3675 metara kvadratnih, a volumen mu je oko 14.775 metara kubičnih. Vještaci zaštite okoliša Geotehničkog fakulteta u Varaždinu opisuju ga kao izrazito heterogenu mješavinu plastike, gume, tekstila, drva, stakla, metala, organskih i mineralnih komponenti, a pronašli su i mikroplastiku.

Kod metala su posebno izraženi bakar, cink, olovo i antimon. Antimon posebno izdvajaju jer su testovima procjeđivanja utvrdili njegovu mobilnost. Za razliku od Gospića, kod Benkovca nisu uzeti uzorci podzemne vode već se njihova procjena temelji na hidrogeologiji i rezultatima monitoringa udaljenih izvorišta na kojima nisu utvrdili prekoračenja bitnih parametara.

Posebno je važna dopuna za koju su vještaci uzeli 19 uzoraka površinskog tla na različitim udaljenostima i smjerovima oko odlagališta te ih pregledavali pod mikroskopom. Najvažniji rezultat je da mikroplastika nije ostala samo unutar odlagališta, nego je pronađena i u uzorcima 20, 30 metara od ruba odlagališta, uglavnom u smjeru sjeveroistoka u kojem dominantno puše vjetar. To znači da se barem dio sitnih plastičnih čestica već proširio sa samog odlagališta u okolinu. Neposredan utjecaj na ljudsko zdravlje nisu dokazali jer su prve kuće udaljene više od kilometra od same lokacije.

storyeditor/2026-10-10/PXL_091026_160126196.jpg | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Dobra je vijest da mikroplastika nije pronađena 150 metara od odlagališta, gdje joj visoke stijene sprečavaju širenje. No ne mogu reći hoće li to tako i ostati. Zato, dok otpad ostaje ondje, postoji mogućnost daljnjeg stvaranja i širenja mikroplastike zbog čega smatraju da se lokaciju što prije treba sanirati. S ovim proširenjem istrage Uskok ukupno sumnjiči 19 ljudi i sedam tvrtki za ilegalno postupanje s desecima tona otpada Varaždina, Gospića, Benkovca i Senja.

Konkretno, Uskok smatra da su se Josip i Monika Šincek sa šeficom gradskog komunalnog društva Senj Snježom Tomljenović i tadašnjim tehničkim direktorom Tonijem Žunićem, dogovorili da se od početka 2020. do travnja 2021. na komunalno odlagalište ‘Sveti Juraj’ dovozi usitnjeni plastični, industrijski i tehnogeni otpad koji je imao opasna svojstva i nije se smio tamo odlagati.

Komunalno poduzeće ugovorom se obvezalo od Šinceka bez naknade preuzeti 4000 tona zemlje, šljunka i drugog građevinskog otpada, no umjesto toga stizala je crna mljevena plastika i bakrene žičice, prema svjedočanstvima komunalnih djelatnika. Kako bi prikrili o kakvom se otpadu radi lažirali su najmanje 150 pratećih listova za otpad. Tako je izgledalo kao da se na komunalno odlagalište u Senju dovozi otpad iz Varaždina koji ispunjava kriterije dok su tamo dovozili i dio uvezenog opasnog otpada iz Slovenije koji se trebao oporabiti u Gospiću. Na kraju je tamo završilo gotovo 2.900 tona otpada s opasnim svojstvima. Svi petero osumnjičenika je, nakon ispitivanja u Uskoku, pušteno na slobodu.

Uhićenja im nisu bila iznenađenje

U utorak ujutro Uskok je pokucao na vrata svi petero uhićenih u petak, pa im uhićenje nije bilo i iznenađenje. Istraga o otpadu po državi se nastavlja, a broj osumnjčenih se sad popeo na 19 ljudi i sedam tvrtki.

Svi uhićeni i pod istragom u aferi Otpad

1. Paško Dodić – Zagrebački poznati zlatar. Vlasnik zemljišta u Benkovcu na kojem je zakopano 6500 tona otpada. Otpad je došao preko tvrtke Tipos Resurs Josipa Šinceka.

2. Željko Teufel – član uprave tvrtke CE-Z-AR iz Cios grupe. Predavao Tipos Resursu otpad i organizirao prijevoz otpada do Benkovca

3. Dorian Šipoš - “nadzornik’ na gradilištu u Benkovcu u vlasništvu Paška Dodića

4. Snježa Tomljanović – direktorica senjskog gradskog komunalnog poduzeća koje upravlja odlagalištem na koje je Tipos resurs ilegalno dovozio otpad

5. Toni Žunić - bivši tehnički direktor senjskog Komunalca na koji je Šincek ilegalno dovozio otpad

6. Josip Šincek - prvookrivljeni i navodni organizator sustava nabave, prijevoza i nezakonitog odlaganja otpada, vlasnik tvrtke Tipos Resurs

7. Monika Šincek – drugookrivljena, supruga Josipa. Direktorica Tipos Resursa zadužena za ugovaranje poslova, evidencije i dokumentacija

8. Ivica Vajdić – trećeokrivljeni: vozač i mehaničar te formalni direktor Plastruktora, zadužen za operativne poslove na lokacijama dovoza

9. Franciska Dodić - suvlasnica Izoxeca s Monikom Šincek; tereti se za lažiranje poslovne dokumentacije i izvlačenje(pranje) novca

10. Mileta Stevanović - otac Monike Šincek. Nabavljao zemlju i šljunak kojima se prekrivao otpad

11. Antonija Bauk - partnerica Matije Stevanovića i zaposlenica Tipos Resursa, Obavljala administrativne i operativne poslove

12. Saša Kolarić – Šincekov dugogodišnji poslovni partner, preko njega i tvrtke Hapo se slučaj povezuje i s odlaganjem u Poznanovcu

13. Ivica Pećina – “Medo” - djelatnik gospićkog Komunalca. Tereti ga se da je za manje novčane iznose puštao kamione na odlagalište Rakitovac

14. Ivan Kolarić - jedan od vozača koji je prevozio otpad, uključujući medicinski otpad

15. Jerko Kostelac (HDZ) - savjetnik za zaštitu okoliša Ličko-senjske županije. Naknadno obuhvaćen zbog sumnji u nezakonito izdavanje dozvola za Gospić

16. Matija Stevanović - brat Monike Šincek, naknadno osumnjičen za prijevoz i koordinaciju radnika, uključujući senjsku lokaciju

17 Franjo Ferenčina - naknadno osumnjičen vozač, povezan odvozom i zakapanjem otpada u Gospiću, Varaždinu i Senju

18. Ivan Mihaljuš – “Šemso” - naknadno osumnjičen za radove i premještanje odnosno zakapanje otpada u Gospiću

19. Nikolina Skupnjak - zaposlenica Tipos Resursa koja je radila u Gospiću i Benkovcu