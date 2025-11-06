Obavijesti

News

Komentari 36
POSLJEDNJI ISPRAĆAJ U VUKVOARU

Zlatko Dalić i Thompson stigli su na sprovod Jean Michela

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Zlatko Dalić i Thompson stigli su na sprovod Jean Michela
1
Foto: Dalmatinski portal

Na Memorijalnom groblju otvorena knjiga žalosti za Jean-Michela. Prvi se u nju upisao ministar branitelja Tomo Medved

Tisuće ljudi stigle su na sprovod vukovarskom heroju i branitelju Jean-Michelu Nicolieru. Na posljednji ispraćaj stigli su i izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić i pjevač Marko Perković Thompson, piše Dalmatinski portal.

Sprovod je na Memorijalnom groblju u Vukovaru, a među prvima koji su stigli i odali počast pokojnom Francuzu su njegova majka Lyliane, brat Paul i ostala obitelj.

Foto: RTL

Video pogledajte ovdje.

Posebno je bilo emotivno kada je majka došla do lijesa svog sina. Na Memorijalnom groblju otvorena knjiga žalosti za Jean-Michela. Prvi se u nju upisao ministar branitelja Tomo Medved.

Sve o posljednjem ispraćaju Jean-Michela Nicoliera čitajte ovdje.

- Jean-Michel je u našoj domovini pronašao svoj dom i svoju misiju. Nije rođen u Hrvatskoj, ali u njoj je ostavio svoje srce i za nju je žrtvovao svoj život kao dragovoljac Domovinskog rata. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Posljednji ispraćaj vukovarskog branitelja Jean-Michela Nicoliera 00:22
Posljednji ispraćaj vukovarskog branitelja Jean-Michela Nicoliera | Video: Danijela Mikola/24sata
POSLJEDNJI ISPRAĆAJ Medved se prvi upisao u Knjigu žalosti za vukovarskog heroja Nicoliera. Evo što je napisao
Medved se prvi upisao u Knjigu žalosti za vukovarskog heroja Nicoliera. Evo što je napisao

Ostaci Jean-Micheal pronađeni su u grobnici nakon 34 godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 36
Huligani su tjerali i čovjeka koji je 1991. branio Vukovar: 'Branio sam svoju domovinu Hrvatsku'
ZNAČI LI IM TO IŠTA?

Huligani su tjerali i čovjeka koji je 1991. branio Vukovar: 'Branio sam svoju domovinu Hrvatsku'

Marko Veselinović iz splitske Prosvjete je 1991. kao policajac branio Vukovar. Smireno je razgovarao sa crnokošuljašima koji su upali na priredbu, nije ih se bojao. Želio je zaštititi djecu
VIDEO Drama u Sinju: Specijalci su upali u selo, došli po čovjeka koji je odbijao izaći iz kuće!
OPSADNO STANJE

VIDEO Drama u Sinju: Specijalci su upali u selo, došli po čovjeka koji je odbijao izaći iz kuće!

Kako su za 24sata otkrili iz PU splitsko-dalmatinske policije, na snimci se vide policijski službenici koji su bili angažirani u cilju izvršenja naloga Županijskog suda u Splitu
Ukrajinske Alfe pokosile Ruse u Pokrovsku: 'Sve smo snimili'
KLAONICA U UKRAJINI

Ukrajinske Alfe pokosile Ruse u Pokrovsku: 'Sve smo snimili'

Bitka za ukrajinski grad Pokrovsk pretvorena je u lov elitnih jedinica na ruske snage. Načini se ne biraju, a najviše posla imaju male diverzantske jedinice s obje strane

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025