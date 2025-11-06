Zlatko Dalić i Thompson stigli su na sprovod Jean Michela

Tisuće ljudi stigle su na sprovod vukovarskom heroju i branitelju Jean-Michelu Nicolieru. Na posljednji ispraćaj stigli su i izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić i pjevač Marko Perković Thompson, piše Dalmatinski portal.

Sprovod je na Memorijalnom groblju u Vukovaru, a među prvima koji su stigli i odali počast pokojnom Francuzu su njegova majka Lyliane, brat Paul i ostala obitelj.

Posebno je bilo emotivno kada je majka došla do lijesa svog sina. Na Memorijalnom groblju otvorena knjiga žalosti za Jean-Michela. Prvi se u nju upisao ministar branitelja Tomo Medved.

- Jean-Michel je u našoj domovini pronašao svoj dom i svoju misiju. Nije rođen u Hrvatskoj, ali u njoj je ostavio svoje srce i za nju je žrtvovao svoj život kao dragovoljac Domovinskog rata.

Ostaci Jean-Micheal pronađeni su u grobnici nakon 34 godine.