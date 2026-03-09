Zlatko Dalić je izbjegao rušenje, ali teško može izbjeći kaznenu odgovornost za svoju gradnju

Hrvatski nogometni izbornik Zlatko Dalić je bespravni graditelj. Ali je su li on i njegovi susjedi rušenje izbjegli samo zbog neobičnog postupanja Međimurske županije i Državnog inspektorata. Čovjek od kojeg je kupio zemljište uz Dravu je prije prodaje podnio zahtjev za legalizaciju stare kuće na zemljištu. Otad je prošlo skoro 13 godina. Nakon što je izbornik Dalić jeftino kupio zemljište s objektom za manje od 3000 eura, staru kuću je uklonio, prvo napravio manju vikendicu, a zatim je dodatno proširio. Napravio je i pomoćne objekte, a silazak u Dravu mu omogućuju bespravne stepenice i bespravni mol.