Obavijesti

News

Komentari 3
Foto: Igor Šoban/PIXSELL, Antonio Bronić/REUTERS
KOMENTAR: IVAN PANDŽIĆ PLUS+

Zlatko Dalić je izbjegao rušenje, ali teško može izbjeći kaznenu odgovornost za svoju gradnju

Piše Ivan Pandžić,

Zemljište na kojem je vikendica je štićeni regionalni park već 15 godina. I da je stara kuća legalizirana, Dalić je po zakonu ne bi mogao srušiti i napraviti veću. Ali on je to učinio. Zakon za to predviđa i kaznu zatvora

Hrvatski nogometni izbornik Zlatko Dalić je bespravni graditelj. Ali je su li on i njegovi susjedi rušenje izbjegli samo zbog neobičnog postupanja Međimurske županije i Državnog inspektorata. Čovjek od kojeg je kupio zemljište uz Dravu je prije prodaje podnio zahtjev za legalizaciju stare kuće na zemljištu. Otad je prošlo skoro 13 godina. Nakon što je izbornik Dalić jeftino kupio zemljište s objektom za manje od 3000 eura, staru kuću je uklonio, prvo napravio manju vikendicu, a zatim je dodatno proširio. Napravio je i pomoćne objekte, a silazak u Dravu mu omogućuju bespravne stepenice i bespravni mol.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
VIDEO Vlada ograničila cijene goriva. Evo koliko će koštati!
IZVANREDNA SJEDNICA

VIDEO Vlada ograničila cijene goriva. Evo koliko će koštati!

Izvanredna sjednica održava se zbog napetosti na Bliskom istoku i rata u Iranu koji utječu na tržište naftnih derivata
OTKRIVAMO Ovo je bespravno imanje Zlatka Dalića u štićenom parku uz Dravu. Imamo detalje
JEFTINO KUPIO, PA GRADIO

OTKRIVAMO Ovo je bespravno imanje Zlatka Dalića u štićenom parku uz Dravu. Imamo detalje

Zlatko Dalić kupio je zemljište sa starom kućicom za manje od 3000 eura. Niknula je moderna vikendica s izlazom na rijeku. Država je krenula, pa stala s rušenjem. Izbornik nam kaže: ‘Kako bude svima, bit će i meni’
Trump: 'Rat s Iranom je manje više gotov'; Pričao i s Putinom, Rusi dali prijedlog za kraj rata...
IZ MINUTE U MINUTU

Trump: 'Rat s Iranom je manje više gotov'; Pričao i s Putinom, Rusi dali prijedlog za kraj rata...

Američki predsjednik Donald Trump "nije zadovoljan" imenovanjem Mojtabe Hameneija za novog vrhovnog vođu Irana, navodi se u programu Fox Newsa. Voditelj Brian Kilmeade rekao je da je razgovarao s predsjednikom nakon objave, koji mu je rekao: "Nisam zadovoljan."

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026