Zlatko Lagumdžija: 'Komšić je otkačeni motor, niti se zna gdje leti niti gdje će pasti'

<p><strong>Zlatko Lagumdžija</strong>, bivši predsjednik SDP-a BiH i ministar vanjskih poslova, dao je intervju za portal '<a href="https://raport.ba/veliki-intervju-zlatka-lagumdzije-za-raport-drzavu-vode-braca-dalton-odnos-sda-i-df-a-je-kupleraj-koji-placa-sda/">Raport</a>'. Odgovorio je i na pitanje novinara što misli o <strong>Željku Komšiću</strong>. Bivši predsjednik SDP-a i čovjek koji je stvorio <strong>Komšića </strong>rekao je kako je on 'čovjek koji dobro zna kako je izabran i zašto smo ga gurali', a potom i detaljnije pojasnio.</p><p>- Tada je SDP imao svaki izborni ciklus za Predsjedništvo naizmjenično kandidata Bošnjaka i Hrvata. Tada je čitava ideja bila da zahvatimo SDP na čitavom teritoriju države i da izbijemo nacionalnim strankama ekskluzivu na predstavljanje jednog naroda. To je vrijeme bilo kada je SDP u domovima naroda imao respektabilan broj Hrvata - rekao je Lagumdžija, dodajući da je SDP bio druga po snazi stranka među Hrvatima, koja je imala Hrvata u skupštinama i klubovima naroda.</p><p>- Mi smo smatrali da trebamo iskoristiti izbor Komšića za jačanje u hrvatskom biračkom tijelu kao čovjeka koji pripada svom narodu, ali brine o svima kao građanima. Tada je i <strong>Milanović</strong> došao na moj poziv, nije ni znao tko je <strong>Komšić</strong>. Komšić je zaključio da je jednostavnije da ide u bošnjačke sredine i liječi rane Bošnjaka, glumeći većeg katolika od pape. On je tada bio jedan motor jednog moćnog aviona. Sad je Komšić otkačeni motor. Niti se zna gdje leti, niti gdje će pasti. A avion je prestao letjeti - rekao je Lagumdžija.</p>