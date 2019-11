Zlatna mladež loših navika: Napadaju, prijete, vrijeđaju...

Teško je hodati po gradu kad su sve oči uprte u mene. Ali život ide dalje, a ja ga želim mirno proživjeti. Iz nasilja ne proizlazi nikakvo dobro, mislim da ja to najbolje znam, izjavio je to 2008. Mario Korade (30) za 24sata.

Bila je to njegova prva izjava nakon pokolja koji je u proljeće iste godine napravio njegov otac Ivan Korade (45). Brutalno je pobio petero ljudi. Među žrtvama je bio i Marijev susjed Goran, koji je tad imao samo 15 godina. Mariju je u vrijeme sumanutog i neobjašnjivog haračenja njegova oca bilo 19 godina.

Ni puno stabilnijem mladom čovjeku, no što je to tad bio Mario, ne bi se bilo lako nositi s činjenicom što je učinio njegov otac, u kojemu je vidio Boga i koji mu je bio uzor. Mario je u najkritičnijim godinama odrastao bez oca, koji je bio na ratištu. Otac - general. Za Marija je to bio pojam, ali sasvim suprotno od onoga što bi taj čin trebao nositi. Ubojica Ivan bio je bahat, bezobziran, sklon nasilju i alkoholu. Sve je rješavao nasiljem pa je, čini se, Mario od oca preuzeo nasilje kao prihvatljiv obrazac ponašanja. Uostalom, ne jednom je i svjedočio očevu nasilništvu u javnosti. Ljudi su zazirali od njega, bojali ga se, pa bi general uvijek iz sukoba izlazio kao pobjednik. Vjerojatno je tako Mario naučio očev recept za “uspjeh”. Mario je prvi incident izazvao još 2007., godinu dana prije krvavih ubojstava. Tad 18-godišnji Korade i njegov otac Ivan potukli su se na terasi kafića u Varaždinu. Ivan Korade je zadobio teže ozljede glave i čeljusti te ga je Hitna pomoć sa sinom prevezla u Opću bolnicu Varaždin.

Tučnjavu je navodno izazvao Mario, nakon što se posvađao s konobarima. Dok su mu sudili na Općinskom sudu u Varaždinu, izbjegavao je dolazak na ročišta opravdavajući se psihičkim problemima.

U međuvremenu je u kolovozu 2008. godine pretukao nevjenčanu suprugu, koja je tad imala 21 godinu. Samo dva mjeseca kasnije, u listopadu 2008., na dan kad se ona, s tad tromjesečnim zajedničkim sinom trebala vratiti k Mariju u Veliku Veterničku, on je uhićen. Dva dana je divljao po selu, po Petrovoj Gori. U lokalnom kafiću pijan je prijetio gostima, vadio nož, a potom otišao na mjesno Groblje sv. Petar i na grobu najmlađe žrtve njegova oca, Gorana Huića (15), razbio bocu alkohola. Kad ga je policija uhitila, imao je 1,62 promila. Dobio je 15 dana zatvora.

Zatvor ga, kao ni mnoge druge, nije preobratio. Prema svemu sudeći, barem prema kasnijim zbivanjima, imponiralo mu je da ga se ljudi boje, zaziru od njega... Baš kao što je to svojevremeno imponiralo njegovu ocu.

- Ljudi se ne trebaju bojati mene jer ja se bojim ljudi. Bojim se osvete - rekao je još te 2008. Mario za 24sata.

I, mora se reći, djelovao je tad iskreno. Zbunjeno, izgubljeno. Na rubu plača. Bio je to dečko koji je tražio pomoć. Nekoga tko će mu pokazati pravi put. Nažalost, oko sebe je, očito, okupio pogrešne ljude. Nakon prva dva incidenta, obiteljskog nasilja te divljanja i prijetnji u lokalnom kafiću, u koji je došao s policijskim pendrekom, Mario se iduće godine, u siječnju 2009., potukao u zlatarskom kafiću Ekskluziv. Tad je sa sobom imao teleskopsku palicu. Sud ga je kaznio s 18 dana zatvora.

- Ništa ja iz ovoga ne mogu naučiti – replicirao je Mario sutkinji.

Koradeu je istodobno na Prekršajnom sudu u Zlataru trajalo i suđenje za obiteljsko nasilje iz 2008. godine.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Kažnjen je uvjetno na 20 dana zatvora uz obavezni psihosocijalni tretman, kao zaštitnu mjeru. Trebao se javljati i Obiteljskom centru, psihijatrima, te prolaziti tretmane kojima bi liječnici trebali suzbiti njegov poriv za nasilničkim ponašanjem. Čini se da to nije mnogo pomoglo jer je Mario nastavio s nasilništvom. Momku kojeg je iznuđivao i kroz tri godine, od 2012. do 2015. od njega “izvukao” 40.000 kuna, trebalo je tri godine da skupi hrabrost i prijavi ga. U ožujku 2016. završio je na Hitnom odjelu bolnice Sv. Duh u Zagrebu, alkoholiziran i pretučen. Iz bolnice je pobjegao. Na snazi je tad bila i optužnica protiv njega za napad na braću Roberta i Nenada Bistrovića. Njih je, kako se utvrdilo, želio prepiliti motornom pilom.

Potukao se u kafiću pa pucao u zrak

Na kraju se javio u zatvor iz kojeg je izišao tek nedavno, nakon dvije godine i dva mjeseca. Toliku je kaznu dobio za prijetnju i protupravno oduzimanje slobode braći Bistrović i Zlatku Behinu. Nije dugo mirovao. Prošle nedjelje izbacili su ga iz caffe bara 42 u Sesvetama, a on se vratio na parkiralište ispred lokala.

Rastresen nakon svađe s vlasnikom i tučnjave pucao je u zrak. Kako je izvijestila zagrebačka policija, prvo se posvađao s vlasnikom kafića. Sukob je prerastao u tučnjavu, kojoj su svjedočili gosti lokala. Ljutiti Korade zatim je pucao, sjeo u svoj Volkswagen Golf i pobjegao. Svojim hicima je ugrozio najmanje šest ljudi. Uznemireni svjedoci odmah su zvali policiju, koja je krenula u potjeru. Uhvatili su ga na raskrižju Avenije Dubrava i Poljaničkog prilaza. No uz njega je policija za pomaganje u djelu prijavila i 50-godišnjaka, koji ga je dovezao do lokala. Nije Korade jedini čiji je otac krvario na bojištu, a da ima problema sa zakonom.

Čestitao Novu stihom iz ustaške pjesme

- Balavac jedan, jesam ja krvave gaće nos’o po Velebitu za tebe da bi ti radio ovdje? Sram te bilo - grmio je na zastupnika Ivana Pernara HDZ-ovac Stevo Culej, koji je u Domovinskom ratu sudjelovao kao specijalac. Njegov sin Domagoj Culej poznat je po ekscesima. Čestitao je na Facebooku novu 2017. godinu stihom iz ustaške poskočice “Jasenovac i Gradiška Stara”.

Foto: Facebook/PIXSELL

- Oj Neretvo, teci mi na stranu, nosi Srbe plavome Jadranu!!!! Sretna vam Nova heheehhhe - napisao je.

Bio je prisutan i 2018. tijekom masovne tučnjave u Vinkovcima u kojoj je stradao 21-godišnji Ivan Mikuljan. Stevo Culej je tvrdio da se njegov sin slučajno tamo našao i da je pokušao razdvojiti zaraćene mladiće.

Sin saborskog zastupnika HDZ-a je i Ivan Đakić. Njegov otac Josip Đakić je i predsjednik Hvidre. Mladi Đakić je sredinom studenog pravomoćno osuđen na uvjetnu kaznu zatvora od 11 mjeseci zbog poticanja na nasilje putem Facebooka i prijetnje novinaru Ivanu Žadi.

Neće ići u zatvor ako u tri godine ne ponovi nedjelo. Uz uvjetnu kaznu, Đakić u roku od šest mjeseci u korist udruge SOS Dječje selo Hrvatska mora uplatiti 20.000 kuna. Osuđen je jer je 7. siječnja ove godine na svojem profilu na Facebooku objavio fotografiju ustaše s odrubljenom ljudskom glavom i porukom: “Svim ‘prijateljima’ srbićima sretan Božić”. Kasnije je obrisao poruku i ispričao se.

Đakića su snimili i kako 11. siječnja iza ponoći juri Zagrebačkom ulicom kroz mjesto Sveti Ivan Žabno te kroz naseljeno mjesto vozi 134 kilometra na sat, i to tamo gdje je dopuštena brzina 50 km/h.

David Kruljac, sin umirovljenoga generala Mladena Kruljca, u rujnu 2018. osuđen je na godinu dana zatvora zbog posjedovanja droge. Kazna zatvora zamijenjena je radom za opće dobro i novčanom kaznom.

Čuvao drogu za 'Toma Forda'

U stanu je imao 4,5 kilograma marihuane, 28 grama kokaina, 10.500 kuna i 117 tisuća eura. Nakon uhićenja se branio da je drogu i novac čuvao za stanovitog Toma Forda, državljanina Srbije, koji mu je u zamjenu za čuvanje obećao novac.

Željko Kerum nije sudjelovao u ratu, nego je ratne godine iskoristio za gradnju poslovnog carstva, no njegova nećaka se svakako može nazvati pripadnikom tzv. “zlatne mladeži”. Josip Kerum je u studenom 2017. nepravomoćno osuđen na godinu dana zatvora jer je u prtljažniku auta prevozio 15 kilograma marihuane. Priznao je krivnju.