Zlatne 'Kobre' iz Palinovca: 'Mi smo pobijedile najbolje u svijetu ženskog vatrogastva'

Prošle nedjelje doslovno je stalo vrijeme u Palinovcu, malom međimurskom mjestu između Čakovca i granice s Mađarskom. Gotovo 700 stanovnika njihove općine gledalo je u telefone i navijalo za svoje vatrogasce koji su tog dana ukrstili snagu i sposobnosti na međunarodnoj Vatrogasnoj olimpijadi u austrijskom Eisenstadtu.

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Pokretanje videa... VIDEO Vatrogaskinje 'Kobre' osvojile vatrogasnu Olimpijadu | Video: privatna arhiva

Na teren su izašle njihove Kobre, ekipa žena A kategorije, i ubrzo je slavlje moglo početi. Vježbu su odradile s rezultatom 34,69 sekundi i 60,78 sekundi za štafetu. Osim što su postale svjetske prvakinje, postavile su i najbolji rezultat u ženskoj kategoriji.

Kao jedna na terenu su disale zapovjednica Maria Murković-Srpak, strojar Ema Perković, tehničarka Nina Klobučarić, vodne Iva Fileš i Katarina Jančec, navalne Petra Hajdarović i Ana Jančec te cijevne Viktorija Horvat i Ema Hajdarović. Pričuvne članice bile su Mija Horvat i Tihana Srpak Čemerika.

- Polako shvaćamo što smo uspjele. Na prošloj Olimpijadi imale smo pogrešku, koja nas je koštala pobjede, no radile smo još više i jače te se isplatilo - ispričala nam je Katarina Jančec, članica Kobri.

Pojasnila nam je da su se za zlato zapravo pripremale čitav život. I to nije nikakvo pretjerivanje.

- Mi smo stvarno ekipa od djetinjstva. Dvije cure su iz Gardinovca, a ostale smo iz Palinovca. Pomogla nam je ta naša emocionalna povezanost, stalno se i privatno družimo - pojasnila nam je Katarina i dodala kako je veliku ulogu imao i njihov mentor Ivan Petar Srpak.

Glavni konkurenti, kaže, bile su im natjecateljice iz Austrije i Slovenije. Austrijanke su došle posebno motivirane na natjecanje jer su na domaćem terenu. Njihovo vodstvo je i prije početka najavilo kako će osvojiti zlato u svim kategorijama. No umjesto fešte dobili su ugriz "ljutih Međimurki". Katarina nam je prepričala i detalje dana koji ih je vodio do zlata.

Posebna motivacija

- Kad smo ustale, bilo nam je bitno da imamo dobar doručak. Isti dan se natjecalo više naših ekipa. Prije nas je bila muška B ekipa pa smo navijale za njih. To nas je dodatno nabrijalo i dalo motivaciju. Prije starta na terenu, pustili smo si pjesmu koja nas drži odmalena. To je 'Kad si sretan'. No umjesto povika 'hura', mi uvijek vičemo 'kobre', ime naše ekipe. U tome je možda tajna jake psihičke pripreme - ispričala je Katarina.

Na povratku u selo imali su zabavu kojoj bi bili zavidni i nogometni reprezentativci. Dočekao ih je vodeni špalir, vozili su ih na krovu vatrogasnog kamiona, došli su svi koje poznaju, torta, političari...

- Mi smo svi i dalje pod dojmom. Mi jesmo dobri, svi misle da je to normalno što smo napravili, ali to nije normalno, Ovaj rezultat - nije normalan. Kad vi vidite tko sve ondje dolazi, kako se bore, koliko je pritisak. Mora se poklopiti 1000 stvari da vi napravite sve kako treba pa na kraju odlučuju stotinke - rekao nam je Franjo Jančec, predsjednik DVD-a Palinovec.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Zlatne 'Kobre' iz Palinovca: 'Mi smo pobijedile najbolje u svijetu ženskog vatrogastva' | Video: 24sata/privatna arhiva

Ponosan je na članice svog DVD-a, a među natjecateljicama su bile i njegove kćeri Katarina i Ana.

- One su u DVD-u već 20-ak godina, dok su još bile djeca. Prije četiri godine im je na istom natjecanju ispala mlaznica i bile su pete, no sad su znale što ih očekuje i kako se psihički pripremiti - pojašnjava Jančec.

'Bič na kraju pukne...'

Ekipe su, kaže, bile smještene u učionicama jedne škole. Djevojke su bile u prostoriji pored tima A profesionalnih vatrogasaca iz JVP-a Bjelovar, koji su također osvojili zlato u svojoj kategoriji.

- Tremu su obje ekipe rješavale tako da su zajedno igrali društvene igre. Prebacile su fokus i brigu te su tako obje ekipe osvojile zlato. Naime, i Austrija i Slovenija konkurirali su za prvo mjesto. Nekima je ta bahatost i udarila u glavu. No kako bi mi po međimurski rekli: 'Bič na kraju pukne' - kaže umorni, no sretni Franjo, koji je i sam bio na natjecanju.

Inače, na srebrno postolje u Austriji popela se ekipa u kategoriji Profesionalni vatrogasci B, JVP Varaždin, a na brončano Žene B iz DVD-a Mladost Kaštel Sućurac.

- Ovi rezultati potvrda su visoke razine osposobljenosti, uvježbanosti, predanosti i zajedništva hrvatskih vatrogaskinja i vatrogasaca koji su dostojno predstavljali Republiku Hrvatsku među najboljim ekipama iz 17 zemalja. Posebne čestitke upućujemo osvajačima pehara, ali i svim ostalim hrvatskim natjecateljskim odjeljenjima koja su ostvarila zapažene plasmane - napisali su nakon natjecanja iz Hrvatske vatrogasne zajednice.