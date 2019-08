Zlato najskuplje u posljednjih 6 godina: Kako trgovati zlatom

Čimbenici koji su izazvali skok cijene su isti oni koji najčešće i utječu na cijenu zlata. To su geopolitička nestabilnost (ratovi, trgovinski sukobi...), kamatna stopa u Americi i vrijednost dolara.

Fortrade, za sve koji su zainteresirani naučiti kako trgovati cijenom zlata na online burzi (takozvani financijski ugovor za razliku, engl. CFD) ili jednostavno žele prošiririti svoje znanje, pripremio je besplatni vodič “Kako trgovati cijenom zlata”. Vodič je prilagođen svim razinama znanja i možete ga preuzeti preko linka ispod.

Besplatni vodič “Kako trgovati cijenom cijenom” preuzmite ovdje.

Geopolitička nestabilnost (ratovi, trgovinski sukobi, teroristički napadi i slično) – Zlato se smatra sigurnim financijskim utočištem u periodima nestabilnosti. Ukoliko neki neočekivani događaj izazove velike cjenovne oscilacije na financijskim tržištima, ulagači obično kupuju zlato jer je ono stabilnije i ne gubi na vrijednosti u prevelikoj mjeri.

Kamatna stopa Federalnih rezervi Sjedinjenih Američkih Država - niža kamatna stopa obično potiče kupnju zlata. Štednja u valutama se manje isplati kada su kamate niže, jer je dobit manja. Zbog toga se mnogi odlučuju na štednju u zlatu u situaciji kada su kamatne stope preniske.

Vrijednost dolara - Cijena zlata se izražava u dolarima. Slabljenje američkog dolara čini zlato jeftinijim za vlasnike drugih svjetskih valuta, što obično potiče rast cijene.

Ako obratimo pažnju na period kada je trend rasta počeo, možemo jasno uočiti razloge zbog kojih se cijena zlata počela penjati. Ekonomski izvještaji u Sjedinjenim Državama su ove godine počeli nagovještavati moguće slabljenje američkog gospodarstva. Nakon toga, ulagači su postali uvjereni kako će Federalne rezerve uskoro sniziti kamatnu stopu. To se i desilo 31. srpnja, nakon sastanka Federalnog odbora za otvoreno tržište. Ubrzo potom, američki predsjednik Donald Trump je najavio nove carinske namete od 10% na robu uvezenu iz Kine. Ova izjava je šokirala tržišta i cijena zlata je skočila na najvišu razinu u posljednjih šest godina.

Budući smjer kretanja cijene zlata

Većina analitičara (među kojima su i oni iz Goldman Sachs-a) trenutačno smatra da se trgovinski rat vjerojatno neće završiti ove godine, niti prije predsjedničkih izbora u SAD-u sljedeće godine.

Federalne rezerve su satjerane u ćošak i možda će morati sniziti kamatnu stopu kako bi spriječile značajnije usporavanje američkog gospodarskog rasta.

Ukoliko ova dva čimbenika ostanu na snazi, malo je vjerojatno da će cijena zlata padati. Međutim, ukoliko dođe do iznenađujućeg preokreta u trgovinskim pregovorima između Amerike i Kine, situacija bi se mogla naglo izmijeniti, a samim tim bi i zlato postalo jeftinije.

