Zločin koji je šokirao Britaniju: Počelo suđenje azilantu koji je s odvijačem 23 puta izbo radnicu

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Pixsell/Gofundme

Sigurnosne kamere snimile su kako ju je slijedio od hotela do željezničke stanice Bescot Stadium u Walsallu, gdje ju je napao odvijačem i nanio joj smrtonosne ran

Stravičan zločin potresao je Veliku Britaniju. Azilant iz Sudana, Deng Chol Majek, optužen je da je brutalno izbo hotelsku radnicu Rhiannon Skye Whyte (27) čak 23 puta, a onda, kako tvrdi tužiteljstvo,  počeo plesati i smijati se nakon napada, piše Sky News.

Majek je živio u hotelu koji je služio kao smještaj za azilante. Prema iskazu tužiteljice Michelle Heeley KC, nekoliko dana prije napada počeo je pratiti Rhiannon.

Sigurnosne kamere snimile su kako ju je slijedio od hotela do željezničke stanice Bescot Stadium u Walsallu, gdje ju je napao odvijačem i nanio joj smrtonosne rane.

- Ubo ju je 23 puta, većinom u glavu. Nakon toga je mirno otišao, bacio njezin mobitel u rijeku i vratio se u hotel gdje je viđen kako pleše i smije se - iznijela je tužiteljica pred porotom.

Tužiteljstvo tvrdi da je optuženi prije napada svjesno promijenio odjeću i obuću kako bi otežao identifikaciju. Nakon što je Rhiannon pokušala nazvati prijateljicu, čuo se samo vrisak i linija se prekinula.

Mladu ženu pronašli su teško ozlijeđenu na željezničkoj pruzi. Prevezena je u bolnicu, no preminula je tri dana kasnije, okružena obitelji.

Tužiteljica tvrdi da napad nije bio impulzivan, već hladnokrvno planiran:

- Ovo nije bio napad iz očaja, već proračunato ubojstvo. Znao je što radi.

Majek negira krivnju i tvrdi da nije imao namjeru ubiti, niti da je uopće imao odvijač u rukama.

Suđenje je u tijeku, a slučaj je izazvao burne reakcije diljem Ujedinjenog Kraljevstva. Mediji ga opisuju kao "jedan od najpotresnijih slučajeva posljednjih godina".

