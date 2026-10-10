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USKOKOVA ISTRAGA

Zločinačko udruženje koje je trovalo Hrvatsku samo raste! Ovo su imena svih 19 uključenih

Piše Ivan Pandžić, Laura Šiprak,
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Zločinačko udruženje koje je trovalo Hrvatsku samo raste! Ovo su imena svih 19 uključenih
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Zagreb: Privođenje na Županijski sud sedmero osumnjičenih zbog otpada | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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Mreža ljudi koji su uključeni je bila široka, te je prosječnom pratitelju teško razumjeti njihovu povezanost i uloge preko raznih tvrtki. Nakon današnjih uhićenja donosimo na jednom mjestu sva imena i za što se točno terete

Nakon nešto više od godinu i pol, Uskok je u petak treći puta proširio istragu protiv ljudi i tvrtki koji su odgovorni za ilegalni uvoz, prijevoz i zakapanje otpada u Gospiću, Varaždinu, Benkovcu i Senju. 

Mreža ljudi koji su uključeni je bila široka, te je prosječnom pratitelju teško razumjeti njihovu povezanost i uloge preko raznih tvrtki. Donosimo zato na jednom mjestu imena svih, te njihove funkcije. Uz odgovorne osobe se terete i tvrtke, primjerice CE-Z-AR iz sastava Cios grupe Petra Pripuza, Tipos Resurs, Izoxeco...

KOMENTIRA IVAN PANDŽIĆ Dokle sve ide zločinačko udruženje koje truje Hrvatsku?
Dokle sve ide zločinačko udruženje koje truje Hrvatsku?

Tek nakon završetka istrage, ako ne budu još proširenja i novih uhićenja, Uskok će pripremiti optužnice. A onda slijedi sudski proces u kojem tužitelji Uskoka moraju dokazati krivnju. 

Tko su uhićeni u petak, u trećem proširenju istrage i za što ih se tereti:

1. Paško Dodić – Zagrebački poznati zlatar. Vlasnik zemljišta u Benkovcu na kojem je zakopano 6500 tona otpada. Otpad je došao preko tvrtke Tipos Resurs Josipa Šinceka. 
2. Željko Teufel – Član uprave tvrtke CE-Z-AR iz Cios grupe. Predavao Tipos Resursu otpad i organizirao prijevoz otpada do Benkovca 
3. Dorian Šipoš - "Inženjer' na gradilištu u Benkovcu u vlasništvu Paška Dodića
4. Snježa Tomljanović – Direktorica senjskog gradskog komunalnog poduzeća koje upravlja odlagalištem na koje je Tipos resurs ilegalno dovozio otpad 
5. Toni Žunić - Bivši tehnički direktor senjskog Komunalca na koji je Šincek ilegalno dovozio otpad

Zagreb: Privođenje Paška Dodića i ostalih u prostorije USKOK-a
Zagreb: Privođenje Paška Dodića i ostalih u prostorije USKOK-a | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Od veljače 2025. su već uhićeni ili samo osumnjičeni i ovi članovi zločinačkog udruženja:

1.Josip Šincek - Prvookrivljeni i navodni organizator sustava nabave, prijevoza i nezakonitog odlaganja otpada, vlasnik tvrtke Tipos Resurs
2. Monika Šincek – Drugookrivljena, supruga Josipa. Direktorica Tipos Resursa zadužena za ugovaranje poslova, evidencije i dokumentacija 
3. Ivica Vajdić – Trećeokrivljeni: Vozač i mehaničar te formalni direktor Plastruktora, zadužen za operativne poslove na lokacijama dovoza.
4. Franciska Dodić - Suvlasnica Izoxeca s Monikom Šincek; tereti se za lažiranje poslovne dokumentacije i izvlačenje(pranje) novca
5. Mileta Stevanović - Otac Monike Šincek. Nabavljao zemlju i šljunak kojima se prekrivao otpad 
6. Antonija Bauk - Partnerica Matije Stevanovića i zaposlenica Tipos Resursa, Obavljala  administrativne i operativne poslove
7. Saša Kolarić – Šincekov dugogodišnji poslovni partner, preko njega i tvrtke Hapo se slučaj povezuje i s odlaganjem u Poznanovcu
8. Ivica Pećina – „Medo” - Djelatnik gospićkog Komunalca. Tereti ga se da je za manje novčane iznose puštao kamione na odlagalište Rakitovac 
9. Ivan Kolarić - Jedan od vozača koji je prevozio otpad, uključujući medicinski otpad 
10. Jerko Kostelac (HDZ) - Savjetnik za zaštitu okoliša Ličko-senjske županije. Naknadno obuhvaćen zbog sumnji u nezakonito izdavanje dozvola za Gospić
11. Matija Stevanović -  Brat Monike Šincek,  naknadno osumnjičen za prijevoz i koordinaciju radnika, uključujući senjsku lokaciju
12 Franjo Ferenčina - Naknadno osumnjičen vozač, povezan odvozom i zakapanjem otpada u Gospiću, Varaždinu i Senju 
13. Ivan Mihaljuš – „Šemso” - Naknadno osumnjičen za radove i premještanje odnosno zakapanje otpada u Gospiću
14. Nikolina Skupnjak - zaposlenica Tipos Resursa koja je radila u Gospiću i Benkovcu

Zagreb: Privođenje na Županijski sud sedmero osumnjičenih zbog otpada
Zagreb: Privođenje na Županijski sud sedmero osumnjičenih zbog otpada | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Odvojeno od slučaja Gospića, Varaždina, Benkovca i Senja, za ilegalno odlaganje otpada u Poznanovcu se terete Karlo Mlinarić, te bračni par Mario i Arijana Jakopec. Svo troje su bili odgovorne osobe u tvrtki Recycle plastic.

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Komentari 38
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