Zločinačko udruženje koje je trovalo Hrvatsku samo raste! Ovo su imena svih 19 uključenih

Nakon nešto više od godinu i pol, Uskok je u petak treći puta proširio istragu protiv ljudi i tvrtki koji su odgovorni za ilegalni uvoz, prijevoz i zakapanje otpada u Gospiću, Varaždinu, Benkovcu i Senju.

Mreža ljudi koji su uključeni je bila široka, te je prosječnom pratitelju teško razumjeti njihovu povezanost i uloge preko raznih tvrtki. Donosimo zato na jednom mjestu imena svih, te njihove funkcije. Uz odgovorne osobe se terete i tvrtke, primjerice CE-Z-AR iz sastava Cios grupe Petra Pripuza, Tipos Resurs, Izoxeco...

Tek nakon završetka istrage, ako ne budu još proširenja i novih uhićenja, Uskok će pripremiti optužnice. A onda slijedi sudski proces u kojem tužitelji Uskoka moraju dokazati krivnju.

Tko su uhićeni u petak, u trećem proširenju istrage i za što ih se tereti:

1. Paško Dodić – Zagrebački poznati zlatar. Vlasnik zemljišta u Benkovcu na kojem je zakopano 6500 tona otpada. Otpad je došao preko tvrtke Tipos Resurs Josipa Šinceka.

2. Željko Teufel – Član uprave tvrtke CE-Z-AR iz Cios grupe. Predavao Tipos Resursu otpad i organizirao prijevoz otpada do Benkovca

3. Dorian Šipoš - "Inženjer' na gradilištu u Benkovcu u vlasništvu Paška Dodića

4. Snježa Tomljanović – Direktorica senjskog gradskog komunalnog poduzeća koje upravlja odlagalištem na koje je Tipos resurs ilegalno dovozio otpad

5. Toni Žunić - Bivši tehnički direktor senjskog Komunalca na koji je Šincek ilegalno dovozio otpad

Zagreb: Privođenje Paška Dodića i ostalih u prostorije USKOK-a | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Od veljače 2025. su već uhićeni ili samo osumnjičeni i ovi članovi zločinačkog udruženja:

1.Josip Šincek - Prvookrivljeni i navodni organizator sustava nabave, prijevoza i nezakonitog odlaganja otpada, vlasnik tvrtke Tipos Resurs

2. Monika Šincek – Drugookrivljena, supruga Josipa. Direktorica Tipos Resursa zadužena za ugovaranje poslova, evidencije i dokumentacija

3. Ivica Vajdić – Trećeokrivljeni: Vozač i mehaničar te formalni direktor Plastruktora, zadužen za operativne poslove na lokacijama dovoza.

4. Franciska Dodić - Suvlasnica Izoxeca s Monikom Šincek; tereti se za lažiranje poslovne dokumentacije i izvlačenje(pranje) novca

5. Mileta Stevanović - Otac Monike Šincek. Nabavljao zemlju i šljunak kojima se prekrivao otpad

6. Antonija Bauk - Partnerica Matije Stevanovića i zaposlenica Tipos Resursa, Obavljala administrativne i operativne poslove

7. Saša Kolarić – Šincekov dugogodišnji poslovni partner, preko njega i tvrtke Hapo se slučaj povezuje i s odlaganjem u Poznanovcu

8. Ivica Pećina – „Medo” - Djelatnik gospićkog Komunalca. Tereti ga se da je za manje novčane iznose puštao kamione na odlagalište Rakitovac

9. Ivan Kolarić - Jedan od vozača koji je prevozio otpad, uključujući medicinski otpad

10. Jerko Kostelac (HDZ) - Savjetnik za zaštitu okoliša Ličko-senjske županije. Naknadno obuhvaćen zbog sumnji u nezakonito izdavanje dozvola za Gospić

11. Matija Stevanović - Brat Monike Šincek, naknadno osumnjičen za prijevoz i koordinaciju radnika, uključujući senjsku lokaciju

12 Franjo Ferenčina - Naknadno osumnjičen vozač, povezan odvozom i zakapanjem otpada u Gospiću, Varaždinu i Senju

13. Ivan Mihaljuš – „Šemso” - Naknadno osumnjičen za radove i premještanje odnosno zakapanje otpada u Gospiću

14. Nikolina Skupnjak - zaposlenica Tipos Resursa koja je radila u Gospiću i Benkovcu

Zagreb: Privođenje na Županijski sud sedmero osumnjičenih zbog otpada | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Odvojeno od slučaja Gospića, Varaždina, Benkovca i Senja, za ilegalno odlaganje otpada u Poznanovcu se terete Karlo Mlinarić, te bračni par Mario i Arijana Jakopec. Svo troje su bili odgovorne osobe u tvrtki Recycle plastic.