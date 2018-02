Zlostavljao je u klubu pa joj na glavi razbio bocu jer se branila

Noćni izlazak Šveđanke Sophie Johansson (19) završio je krvavo nakon što joj je muškarac razbio bocu na glavi. Djevojka je švedskim medijima ispričala kako ju je nepoznati muškarac seksualno zlostavljao na plesnom podiju. Osjetila je njegovu ruku na stražnjici i potom među nogama pa ga je odgurnula i udarila. On joj je na to uzvratio udarcem šakom u glavu, ali to mu nije bilo dosta pa joj je na glavi razbio i staklenu bocu.

Stranger started groping 19 year old Sophie in Swedish city Malmö.



She told him to stop, the guy responded by smashing a bottle in her face.



What on earth is going on 😡😡😡https://t.co/M4YccfGtp5