POSKOCI SE VRAĆAJU U PRIRODU

Zmije se bude iz zimskog sna: 'Poskok je najotrovnija zmija u Europi, a aktivni su po noći'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 2 min
Poskok je jedna od tri hrvatske otrovnice i najotrovnija zmija u Europi

Išla sam brati šparoge, a kad sam krenula za jednom šparogom, među kamenjem sam ugledala poskoka, ispričala nam je naša čitateljica, koja je zadnjih dana bila samo jedna u nizu koja je imala bliski susret s ovom smrtonosnom hrvatskom zmijom.

Objasnila je da treba biti oprezan u prirodi, pogotovo u branju šparoga kako se slučajno ne bi "ubrala" i zmija. Nedavno je i jedan naš čitatelj snimio čak pet poskoka koji su se grijali na kamenu u Gorskom kotaru.

- Već ih dvadesetak godina promatram u okolici sela. Oduvijek su po tim kamenjarima. Ne bojim ih se - rekao je i dodao kako sa zmijama uvijek treba oprezno.

IZNENAĐENJE MEĐU KAMENJEM Neugodan šumski susret kod Zadra: 'Oprezno kod branja šparoga, vreba te poskok!'
Stručnjaci su nam objasnili kako je sad više zmija u prirodi zbog njihova izlaska iz zimskog sna.

- Nije im sezona parenja, ona je sredinom svibnja otprilike. One su hibernirale i sad, nakon dolaska sunca, izlaze i hrane se, i normalno se ponašaju. Vidio sam snimke na društvenim mrežama, to je normalno - objasnio nam je Darko Karamazan, predsjednik Udruge Zmijolovac.

Objasnio je da nije ništa čudno kad ih je više na jednome mjestu jer su vjerojatno prezimile zajedno.

- Sezona parenja im ovisi o toplini vremena, odnosno kad su izašle. U slučaju da vidite poskoke, treba ih zaobići. Ne dirati ih, ne pokušavati biti hrabar. Ako je u dvorištu, nazove se 112 pa oni pozovu drugu službu koja se time bavi. Oni će ga uhvatiti i vratiti u prirodu, na mjesto gdje nisu ugroženi ni čovjek ni zmija. To je najbolje rješenje. Sve ostalo je igra s opasnošću - rekao je Karamazan.

Ravnatelj Zoološkog vrta Grada Zagreba, Ivan Cizelj, objasnio nam je kako je poskok najotrovnija europska zmija.

- Za čovjeka je doza od 25 do 40 miligrama otrova smrtonosna. Mladi također imaju otrov i mogu zadati opasan ugriz. Otrov poskoka djeluje tako da zgrušava krv i izaziva šok kod žrtve. Poskok je uglavnom aktivan noću, kad lovi. Lovi tako da ubija plijen otrovom i zatim ga guta cijelog. Često se penje i na drveće, otkud hvata ptice. Dane provodi odmarajući se i probavljajući hranu. U hladnijim krajevima zimi hibernira - rekao je Cizelj.

Poskok, kako je rekao, može narasti od 65 do 90 centimetara dužine. Boja tijela im je od sive, žute do smeđe s cik-cak prugom po sredini leđa, kao što imaju sve hrvatske otrovnice.

Imaju trokutastu plosnatu glavu i roščić na vrhu njuške po kojemu su prepoznatljivi. 

Tankeri su postali taoci, ovako izgleda rat za Hormuški tjesnac! 'Više ništa neće biti normalno...'
KRIZA NA BLISKOM ISTOKU

Tankeri su postali taoci, ovako izgleda rat za Hormuški tjesnac! 'Više ništa neće biti normalno...'

Od prvog dana izraelsko-američkog napada na Iran oko 20 brodova bili su meta u Perzijskom zaljevu. Iranske vlasti kažu da su minirali Hormuz
UŽIVO U padu američkog vojnog aviona u Iraku poginulo je svih šest članova posade...
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO U padu američkog vojnog aviona u Iraku poginulo je svih šest članova posade...

Izraelska vojska objavila je u četvrtak da je u Teheranu napala kontrolne točke kojima upravlja Basidž, u sklopu nastojanja da oslabi vlast iranskih vjerskih vođa. Paravojna postrojba Basidž je pomoćna snaga pod kontrolom Revolucionarne garde (IRGC) koja se često koristi za gušenje prosvjeda unutar Irana.
VIDEO Upali s oružjem i zbrisali iz zlatarne! Imamo SNIMKU uhićenja: 'Uhvatili su bandu!'
OBA SU PALA

VIDEO Upali s oružjem i zbrisali iz zlatarne! Imamo SNIMKU uhićenja: 'Uhvatili su bandu!'

U PUZ-u navode kako su dvojica nepoznatih počinitelja, uz prijetnju vatrenim oružjem, počinila razbojništvo nad dvije zaposlenice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026