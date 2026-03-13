Zmije se bude iz zimskog sna: 'Poskok je najotrovnija zmija u Europi, a aktivni su po noći'

Išla sam brati šparoge, a kad sam krenula za jednom šparogom, među kamenjem sam ugledala poskoka, ispričala nam je naša čitateljica, koja je zadnjih dana bila samo jedna u nizu koja je imala bliski susret s ovom smrtonosnom hrvatskom zmijom.

Objasnila je da treba biti oprezan u prirodi, pogotovo u branju šparoga kako se slučajno ne bi "ubrala" i zmija. Nedavno je i jedan naš čitatelj snimio čak pet poskoka koji su se grijali na kamenu u Gorskom kotaru.

- Već ih dvadesetak godina promatram u okolici sela. Oduvijek su po tim kamenjarima. Ne bojim ih se - rekao je i dodao kako sa zmijama uvijek treba oprezno.

Stručnjaci su nam objasnili kako je sad više zmija u prirodi zbog njihova izlaska iz zimskog sna.

- Nije im sezona parenja, ona je sredinom svibnja otprilike. One su hibernirale i sad, nakon dolaska sunca, izlaze i hrane se, i normalno se ponašaju. Vidio sam snimke na društvenim mrežama, to je normalno - objasnio nam je Darko Karamazan, predsjednik Udruge Zmijolovac.

Objasnio je da nije ništa čudno kad ih je više na jednome mjestu jer su vjerojatno prezimile zajedno.

- Sezona parenja im ovisi o toplini vremena, odnosno kad su izašle. U slučaju da vidite poskoke, treba ih zaobići. Ne dirati ih, ne pokušavati biti hrabar. Ako je u dvorištu, nazove se 112 pa oni pozovu drugu službu koja se time bavi. Oni će ga uhvatiti i vratiti u prirodu, na mjesto gdje nisu ugroženi ni čovjek ni zmija. To je najbolje rješenje. Sve ostalo je igra s opasnošću - rekao je Karamazan.

Ravnatelj Zoološkog vrta Grada Zagreba, Ivan Cizelj, objasnio nam je kako je poskok najotrovnija europska zmija.

- Za čovjeka je doza od 25 do 40 miligrama otrova smrtonosna. Mladi također imaju otrov i mogu zadati opasan ugriz. Otrov poskoka djeluje tako da zgrušava krv i izaziva šok kod žrtve. Poskok je uglavnom aktivan noću, kad lovi. Lovi tako da ubija plijen otrovom i zatim ga guta cijelog. Često se penje i na drveće, otkud hvata ptice. Dane provodi odmarajući se i probavljajući hranu. U hladnijim krajevima zimi hibernira - rekao je Cizelj.

Poskok, kako je rekao, može narasti od 65 do 90 centimetara dužine. Boja tijela im je od sive, žute do smeđe s cik-cak prugom po sredini leđa, kao što imaju sve hrvatske otrovnice.

Imaju trokutastu plosnatu glavu i roščić na vrhu njuške po kojemu su prepoznatljivi. 