<p>Kad govorimo o mliječnim proizvodima, kozje mlijeko spada u najzdravije namirnice. Njegov sastav ima najveću sličnost s majčinim mlijekom. Očigledno je da su to znali i stari narodi, s obzirom na to da su ga preporučivali za jačanje imuniteta, liječenje i jačanje pluća, kao i protiv tuberkuloze. Priča obitelji Sarajlić je inspirativna jer oni proizvode pravo kozje mlijeko, koje je dostupno baš svima jer se prodaje u cijeloj Hrvatskoj. </p><p><strong>Obitelj Sarajlić 2013. godine </strong>odlučila je iskoristiti pogodnosti krajolika Dalmatinske zagore, područja poznatog po uzgoju koza te proizvodnji vrhunskih sireva i ostalih mliječnih proizvoda, i povećati vlastito stado koza te krenuti u intenzivnu proizvodnju kozjeg mlijeka kroz <a href="https://bit.ly/3bH5aLS" target="_blank">OPG Capra Domestica</a>. <br/> Danas na farmi rade Mladen Sarajlić, njegova supruga Anđelka i kći Ivana, a u proizvodnji kozjeg mlijeka njeguju ekološku filozofiju te im je najvažnije da su njihove koze sretne, pa su i proces proizvodnje prilagodili njima. <br/> - Mi poštujemo prirodne cikluse životinja i ne dajemo im hormone, nedopuštene antibiotike ni sredstva za poticanje laktacije. Muzemo ih minimalno, tako da se životinje ne iscrpljuju i budu zadovoljne, a bilo je potrebno pet godina promatranja i proučavanja njihovih navika kako bismo to postigli. Naše su koze svakodnevno na ispaši i jedu isključivo sijeno ekoloških proizvođača - objašnjava Mladen Sarajlić. Uzevši u obzir silnu pažnju koju obitelj Sarajlić posvećuje svojim kozama, ne iznenađuje to što su trenutno u procesu dobivanja ekološkog certifikata. </p><p><strong>U prilog zadovoljstva i sreće koza Mladena Sarajlića</strong> ide i to što OPG Capra Domestica trenutno dobiva 600 litara kozjeg mlijeka na dan, a ponosni vlasnik ističe kako su dobili i priznanje za najveću farmu koza u Hrvatskoj. <br/> - Tajna je naših prvoklasnih proizvoda u preradi. Naime, odmah nakon mužnje kozje se mlijeko ne transportira cisternama nego se cjelokupni proizvodni ciklus odvija u krugu od 50 metara. Važno je i spomenuti da Capra Domestica prerađuje isključivo mlijeko svojih koza, što znači da nema otkupa - objašnjava Mladen Sarajlić. </p><p><strong>Unatoč velikom ulaganju </strong>u proizvodnju i kvalitetu proizvoda, i OPG Capra Domestica našao se u problemima zbog pandemije uzrokovane koronavirusom. Iako su se u ožujku okrenuli dostavi proizvoda na kućnu adresu, Mladen Sarajlić ističe kako im je Konzum svojim projektom <strong><a href="https://bit.ly/3bH5aLS" target="_blank">Najbolje iz Hrvatske</a> </strong>osigurao prodajni kanal putem kojeg su dopirali do najvećeg broja ljudi. <br/> - Mljekarska industrija u Hrvatskoj općenito je u lošem položaju. Proizvođači su suočeni s visokim troškovima proizvodnje, a s druge strane s malom otkupnom cijenom. Upravo je zato Konzumov projekt suradnje s lokalnim domaćim proizvođačima za svaku pohvalu jer se tako omogućuje malim proizvođačima da budu prisutni na cijelom hrvatskom tržištu - dodaje Sarajlić. </p><p><br/> <strong>Baš kao što OPG-ovci Najbolje iz Hrvatske</strong> prepoznaju kao hvalevrijedan projekt, tako i <a href="https://bit.ly/3bH5aLS" target="_blank">Konzum</a> prepoznaje da je podupiranje truda i rada vrijednih domaćih poljoprivrednika i OPG-ova ključna strateška odrednica u njegovu poslovanju. Upravo zato što je svjestan važnosti očuvanja tradicije hrvatske poljoprivredne proizvodnje, Konzum je glavni partner hrvatskih proizvođača voća i povrća te njihovi domaći proizvodi čine oko 80 posto ukupnoga Konzumova prometa u toj kategoriji. U kategoriji crvenog mesa Konzum surađuje sa svim relevantnim domaćim proizvođačima i njihovim kooperantima, a godišnje se u Konzumu proda više od 13.000 tona domaćeg svinjskog, junećeg i janjećeg pakiranog i rinfuznog mesa. Štoviše, Konzum je jedini trgovački lanac koji ima pravo koristiti oznaku "Meso hrvatskih farmi" na rinfuznom junećem i svinjskome mesu. Konzum posjeduje i oznaku "Riba Hrvatske – Jedi što vrijedi", koju dodjeljuju Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatska gospodarska komora za svježu i zamrznutu ribu iz hrvatskih rijeka, jezera i mora, a čak 70 posto prodane svježe morske i slatkovodne ribe Konzum osigurava kroz suradnju s vodećim domaćim ribarima i uzgajivačima. </p><p><br/> </p>