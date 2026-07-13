Znanost je svoje za ovu djecu odradila, sad je red na državi

Europska komisija odobrila je lijek sredinom 2025. godine. U Hrvatskoj ga roditleji oboljeli nastoje uvrstiti na listu lijekova HZZO-a kako bi postao dostupan za svih dvadesetak dječaka koji ga trebaju kao terapiju.
PIŠE: IVA MILOTIĆ PLUS+
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Djeca su doista jednostavna bića. Kad ih pitate što vole, odgovori su uvijek isti: bicikl, konje, pse, legiće, plivanje, nogomet. Nitko ne kaže: “Volio bih da ne moram čekati odluku povjerenstva o mom lijeku.” A upravo to danas rade dječaci s Duchenneovom mišićnom distrofijom. Čekaju. Europska komisija odobrila je lijek sredinom 2025. godine. U Hrvatskoj ga roditleji oboljeli nastoje uvrstiti na listu lijekova HZZO-a kako bi postao dostupan za svih dvadesetak dječaka koji ga trebaju kao terapiju.
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