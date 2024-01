Znanstvenici i poduzetnici javite se! Država i Svjetska banka daju novac da surađujete

Znanstvenici i industrija u Hrvatskoj surađuju, no ta suradnja je prilično ispod europskog prosjeka. Osim toga, projekti su povremeni, nema dugotrajnije suradnje, a time ni ozbiljnijih rezultata ni zarade koji su nastali na inovacijama i znanstvenim projektima.

Stoga je Inovacijski centar Nikola Tesla (ICENT) zagrebačkog Fakulteta elektrotehnike i računarstva, uz podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja, pokrenuo inicijativu Scinergy kojom to žele promijeniti. Plan je, kako su to predstavili nositelji projekta, povezati barem stotinjak tvrtki sa znanstvenicima, osigurati im da razmijene ideje o tome što tvrtkama treba, a što znanstvenici mogu riješiti, te im pomoći u financiranju projekata. Globalni nositelj projekta je Svjetska banka.

Kako su najavili, više od 70 vrhunskih znanstvenika s 15-ak prestižnih domaćih znanstveno-istraživačkih institucija pružit će svoju ekspertizu više od 150 tvrtki u Hrvatskoj. Projekt Scinergy će besplatno povezati poslovnu i znanstvenu zajednicu u rješavanju suvremenih problema industrije. Projekt će tvrtkama omogućiti ekskluzivan pristup znanstvenoj ekspertizi u područjima AI-ja, energetike, elektrotehnike, računarstva, agronomije, medicine, fizike i drugih, a tvrtke će biti uparene sa znanstvenicima čija se ekspertiza najbolje podudara s njihovim potrebama. Cilj je potaknuti razvoj inovativnih poslovnih rješenja i jačati konkurentnost tvrtki na tržištu. Sudjelovanje je besplatno.



Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

- Potrebno je povećati ulaganje u istraživanje i razvoj, posebno u privatnom sektoru. Kroz sljedećih sedam godina iz europskih fondova stizat će više novca i potrebno je ostvariti suradnju koja će moći povući taj novac. U Hrvatskoj 8,4% tvrtki surađuje s visokim učilištima, dok je prosjek EU je 10,5%. S druge strane, privatni sektor ulaže 0,78% BDP-a u istraživanje i razvoj, a europski prosjek je puno veći, 1,48% BDP-a - istaknuo je Todor Milchevski, viši stručnjak za privatni sektor Svjetske banke.

IT, umjetna inteligencija, medicina...

Do 28. siječnja otvoren je natječaj za sve zainteresirane tvrtke i znanstvene institucije. ICENT će početkom veljače odabrati sudionike, a potom odraditi i tzv. speed-dating susrete, gdje će odabrani znanstvenici i tvrtke razgovarati o mogućim zajedničkim projektima. Projekti će se moći provoditi u područjima umjetne inteligencije, energetike, elektrotehnike, računarstva, biotehnologije, hrane, agronomije, medicine, kemije, fizike, projektiranja i konstruiranja i dr.

Dosad se već prijavilo oko 170 tvrtki i više od 70 znanstvenika iz 15 institucija, objavili su organizatori.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

- Radili smo ovakve projekte već na nižoj razini, MZO i Svjetska banka prepoznali naš dosadašnji rad, te smo krenuli na novu razinu. Industrija je s jedne strane, s druge strane znanstvenici s inovativnim projektima, no nedostajao je most. Stoga će se prvi put povezati 14. i 15. veljače. Radit ćemo najbolje moguće parove, a onda ćemo im pomoći da razviju suradnju i usmjerimot ćemo ih na izvore financiranja - pojasnio je Matija Srbić, koordinator programa Nuqleus i projekta Scinergy. Plan je prvi dio projekta provesti do svibnja.

Ideja mora postati naplativa

U sljedećih sedam godina na razini EU stavit će se na raspolaganje 240 milijuna eura za projekte suradnje znanstvenika i poslodavaca, što je dvostruko više nego u prethodnom ciklusu. No nije dovoljno samo financiranje, potrebno je i savjetodavno djelovanje za bolju suradnju, dodao je Milchevski.

To je cilj projekt Scinergy, kroz koji će stručnjaci Inovacijskog centra Nikola Tesla uključene tvrtke i znanstvenike voditi kroz cijeli proces od upoznavanja, odabira i razrade poslovne ideje, do financiranja i provedbe projekta.

- Cilj projekta je da se intelektualni kapital komercijalizira. Suština je da inovacija mora zaživjeti, jer samo tako ima mogućnost da se kapitalizira - istaknuo je nasl. prof. dr. sc. Darko Huljenić, ravnatelj ICENT-a.

'Imamo ideje, ali...'

- Naravno da ćemo se javiti, čini mi se da je ovo baš dobra prilika za sve znanstvenike . Mi na našem fakultetu imamo veliku tradiciju suradnje s industrijom na području prehrambene tehnologije i biotehnologije, ali ovakvi projekti će ubrzati procese. Ono što nam se događa je da imamo svoju ideju, no industriji to ne treba. Bitno je imati znanje što industriji treba i da možda usmjerimo naša istraživanja u tome smjeru pa da pomognemo jedni drugima u ciljanim projektima. Nismo tempirani u toj suradnji - kazala je nakon predstavljanja prof. dr. sc. Ivana Radojčić Redovniković, prodekanica za znanost Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu.

- Da bi se prenosilo znanje, mora postojati potreba za znanjem. Bitno je da poduzeća trebaju određena znanja i treba nam više takvih poduzeća. Kad postoji potreba za prijenosom znanja, u poduzećima treba postojati kultura, vrijeme i novac da se to znanje prihvati. Tu je onda bitan javni novac, iz EU fondova i javnih izvora - kazao je prof. dr. sc. Vedran Bilas, dekan FER-a.

Rekordna ulaganja u znanost

FER u platformi EU Obzor Europa ima čak 13 projekata uz sedam milijuna eura financiranja i time je institucija s najviše projekata u Obzor Europi. Osim toga, imaju i ozbiljno iskustvo u suradnji s tvrtkama, velikim i malim. Primjerice, s Končarom surađuju već cijelo stoljeće. Kako je Bilas kazao, znanstvene projekte u praksi ne može financirati znanstvena ustanova, stoga je važno da se uključe i javni izvori.

- Dosadašnje analize o ulaganju u znanost pokazuju kako je jedan od najvećih problema rascjepkanost i neučinkovitost projekata. To dovodi do lošijeg ulaganja. Prošle je godine naša država uložila više od milijardu eura u istraživanje i znanost, što je povijesni rekord, no važno je da politike budu ciljane i da ulaganja dovedu do maksimalnih rezultata - istaknuo je dr. sc. Hrvoje Meštrić, ravnatelj Uprave za znanost i tehnologiju u MZO.

Stoga će se MZO aktivno uključiti u povezivanje industrije i znanosti, preko Nacionalnog plana otpornosti i oporavka, s oko milijardu eura, te s novim programom Svjetske banke od oko 100 milijuna eura. Više od 360 milijuna eura očekuje se i preko raznih programa Ministarstva gospodarstva.