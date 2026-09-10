Znanstvenici su s umjetnom inteligencijom planirali razvoj biološkog oružja? 'To je opasno'

U opširnom novom izvješću objavljenom u četvrtak, Anthropic je naveo da su kriminalne hakerske bande, kineski sigurnosni uredi, špijuni povezani s Rusijom i proizvođači oružja sa sjedištem u Jemenu, između ostalih, iskoristili mrežu lažnih računa i online usluga kako bi pristupili jednom od naprednih AI asistenata tvrtke, poznatijem kao Claude .

I koriste te alate za pokušaj napada ili dizajniranje oružja koje je prije bilo izvan njihovih mogućnosti.

Samo u posljednjih osam mjeseci, priopćio je Anthropic, ljudi u zemljama u kojima bi Claude trebao biti ograničen zaobišli su te kontrole kako bi automatizirali kibernetičke napade, pokušali dizajnirati naprednu vojnu opremu, širili propagandu u velikim razmjerima i pokrenuli široke kampanje digitalnog nadzora. Iako su Claudeovi modeli široko komercijalno dostupni, Anthropic pokušava ograničiti pristup glavnim američkim protivnicima, uključujući Rusiju, Kinu i Iran, piše Politico.

Gigant umjetne inteligencije također je rekao da je ove godine otkrio pet slučajeva u kojima su znanstvenici u neodređenim stranim zemljama koristili svoje modele za istraživanje opasnih patogena, rad koji je možda proveden kao dio programa biološkog oružja.

Cyber kriminal sve je češća pojava | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U izvješću, Anthropic je naveo da je poduzeo mjere kako bi spriječio svaki slučaj opisan u četvrtak te ih prijavio relevantnim vladama i industrijskim skupinama. Također je naveo da je radio na jačanju svojih zaštitnih mjera oko pogođenih verzija Claudea, uključujući Sonnet, Opus i Haiku. Zlonamjerni akteri mogli su pristupiti modelima koristeći virtualne privatne mreže i lažne ili ukradene račune kako bi prikrili odakle dolaze, rekla je tvrtka.

- Ne pokušavamo ovdje pretjerivati. Samo želimo svijetu predstaviti: Evo za što se tehnologija danas zapravo može zloupotrijebiti - rekao je Jacob Klein, voditelj istraživanja prijetnji u Anthropicu, u intervjuu prije objave izvješća.

U izvješću, Anthropic je naveo da je poduzeo mjere kako bi spriječio svaki slučaj opisan u četvrtak te ih prijavio relevantnim vladama i industrijskim skupinama. Također je naveo da je radio na jačanju svojih zaštitnih mjera oko pogođenih verzija Claudea, uključujući Sonnet, Opus i Haiku. Zlonamjerni akteri mogli su pristupiti modelima koristeći virtualne privatne mreže i lažne ili ukradene račune kako bi prikrili odakle dolaze, rekla je tvrtka.

Foto: Juan Gonzalez



U jednom od mogućih slučajeva biološkog oružja, Anthropic je rekao da je znanstvenik koristio Claudea kako bi pomogao u pisanju prijave za dodjelu bespovratnih sredstava koja uključuje istraživanje o dobitku funkcije smrtonosnog virusa koji prenose komarci. Iako bi se istraživanje moglo koristiti za razvoj učinkovitijih cjepiva, Anthropic je priznao da je aktivnost "razlog za zabrinutost" jer bi se bespovratna sredstva provodila u vojnom istraživačkom institutu.

Foto: Khaled Abdullah

U drugom slučaju, znanstvenik koji je, čini se, radio za državni program koristio je Claudea za istraživanje spojeva koji se „mogu istodobno razviti u nove terapeutike ili toksične agense“. A u trećem, istraživač izvan SAD-a „proveo je tjedne“ koristeći Claudea za istraživanje eksperimenata koji uključuju prilagodbe kod visoko patogene ptičje gripe.

Anthropic je rekao da ne identificira pojedince, institucije ili uključene zemlje jer ne može zaključiti predstavljaju li zahtjevi legitimno znanstveno istraživanje ili ne - što je, kako su priznali, teško procijeniti.

Anthropic je također identificirao devet operacija utjecaja koje potječu iz zemalja poput Rusije, Turske i Irana, a koje su navodno poduzeli privatni i državni akteri. Anthropic je rekao da je nekoliko kampanja, koje su ciljale publiku na šest kontinenata, bilo tempirano uz nacionalne izbore u zemljama uključujući Moldaviju i Keniju.

No tvrtka je u svom izvješću naglasila da je većina sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom, povezanog s operacijama utjecaja koje je uhvatila, „privukla malo ili nimalo autentičnog angažmana“ prije nego što su prekinute - isto upozorenje koje su OpenAI i X podijelili prilikom otkrivanja operacija utjecaja koje su se proširile na njihovim platformama .

Anthropic se pokušao pozicionirati kao najsigurnosnije osviješteni američki laboratorij za umjetnu inteligenciju, iako neki kritičari tvrde da preuveličava rizik umjetne inteligencije kako bi potaknuo regulaciju koja bi spriječila novoosnovane tvrtke i konkurenciju.

Anthropic je izjavio da objavljuje izvješće od četvrtka jer osjeća obvezu to učiniti i jer želi vladama i civilnom društvu dati 'jasniji uvid u to kako se oblikuju nove prijetnje i ojačati kolektivnu obranu u cijeloj industriji'.