Znate li kada zbog glavobolje treba ići liječniku?

Glavobolja je tegoba na koju se najčešće žali suvremeni čovjek, no samo mali broj zatraži stručnu pomoć iako se ta frustrirajuća bol vrlo učinkovito liječi lijekovima, fizikalnom terapijom, ali i promjenom stila života.

Glavobolje se prema uzroku dijele na primarne i sekundarne: primarne su zasebni poremećaji dok su sekundarne glavobolje simptomi drugih bolesti glave ili drugih organa (trauma, infekcije, krvarenja, tumori, bolesti oka, metabolički, endokrini uzroci...). Liječnici također upozoravaju da bol glave može biti zasebni poremećaj ili simptom drugih bolesti. Najčešće je riječ o tenzijskoj glavobolji i migreni, a glavobolju se može dobiti i zbog prekomjerne uporabe nekih lijekova.

Gotovo da nema osobe koja nije barem jednom u životu iskusila tenzijsku glavobolju, tupu bol koja steže ili pritiska u području čela, sljepoočnica i zatiljka. Može biti povremena i kronična ako se javlja 15 ili više dana mjesečno, a obično traje od 30 minuta do 7 dana. Blagog je do umjerenog intenziteta, ne pogoršava je fizička aktivnost, nije praćena mučninom i povraćanjem, a moguće je da osobi smeta svjetlost i buka. Osobe s tenzijskom glavoboljom uglavnom mogu funkcionirati u svakodnevnim aktivnostima.

Migrena je također čest oblik glavobolje, posebno u žena. Jednostrana, pulsirajuća bol u području oka, sljepoočnice, tjemena i zatiljka može trajati od četiri sata do tri dana, po intenzitetu je umjerena do jaka i pojačava se fizičkom aktivnošću. Za vrijeme glavobolje može biti prisutna mučnina, povraćanje, preosjetljivost na svjetlost, zvukove i mirise. Većina bolesnika s migrenom mora mirovati u tihom i mračnom prostoru i ne mogu funkcionirati u svakodnevnom životu, ili je to vrlo otežano. Neki bolesnici oko jedan do pola sata prije glavobolje imaju auru (smetnje vida poput bljeskova, izlomljene slike, djelomični gubitak vida; smetnje osjeta ili smetnje govora) koja se nakon 5 minuta do jednog sata spontano u potpunosti povlači.

Neurologinja dr. Marijana Bosnar Puretić kaže da se točna dijagnoza glavobolje postavlja na temelju iscrpnog razgovora, pregleda bolesnika i dnevnika glavobolja. Ako liječnik posumnja na drugi uzrok glavobolja, uputit će bolesnika na dodatne dijagnostičke pretrage (CT ili MR snimanje glave, krvnih žila glave, analizu krvi, pregled oftalmologa, otorinolaringologa, ponekad i na analizu likvora).

Danas postoji cijela paleta lijekova za liječenje glavobolje od jednostavnih lijekova protiv bolova (analgetici), nesteroidnih antireumatika i opioida do kombiniranih analgetika, a kod migrena mogu biti indicirani i tzv. specifični lijekovi – triptani koje propisuje liječnik.

Osim lijekovima, glavobolje se uspješno liječe i akupunkturom, akupresurom, biofeedbackom, fizikalnom terapijom, masažom, posebnom stimulacijom zatiljnog živca. Pojava glavobolja često je povezana sa stilom života te promjene na tom području (prehrana, stres, spavanja, tjelesna aktivnost) dovode do trajnog poboljšanja.

Dr. Bosnar Puretić napominje da su najveći broj glavobolja dobroćudne primarne glavobolje, ali glavobolja može biti simptom ozbiljne, pa i životno ugrožavajuće bolesti.

Glavobolja kao znak za uzbunu i neodgodiv odlazak liječniku:

naglo nastala, najjača glavobolja u životu

novonastala glavobolja u osobe starije od 50 (55) godina

glavobolja koja postaje češća i intenzivnija u kratkom vremenskom periodu, promjena vremenskog obrasca javljanja uobičajenih glavobolja

glavobolja praćena groznicom, zakočenom šijom ili gubitkom težine

pogoršanje na naprezanje, kihanje, kašljanje, smijanje

glavobolja praćena neurološkim znakovima

glavobolja praćena promjenom stanja svijesti

glavobolja u osoba nakon traume ili kod bolesnika s malignim bolestima ili HIV-om

kontinuirana jednostrana probadajuća glavobolja

glavobolja koja ne prolazi uz analgetike

