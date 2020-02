Znate li razliku između teletine, junetine, govedine i svinjetine?

Svinje se hrane plodovima hrvatskih polja, jedu prirodnu i svježu hranu bez GMO-a, a posebna se pozornost posvećuje visokim standardima uzgoja.

Svaki je komad mesa s Kauflandova uslužnog pulta uistinu prava gastronomska delicija: svježa, kvalitetna i, što je najbolje, uvijek povoljna. Kaufland nudi mnogobrojne prvoklasne mesne proizvode, savršen izbor za svakodnevnu kupnju. Uz ponudu domaćeg mesa, Kaufland svoj asortiman redovito obogaćuje novitetima iz cijeloga svijeta. Posebno pakirani vrhunski mesni primjerci, poput čuvenog argentinskog rib eye steaka, urugvajskog odreska, irish beefa, vrhunske nizozemske teletine, ali i proizvoda od crne slavonske svinje dio su Kauflandova nastojanja da svoju ponudu prilagode ukusima kupaca te da u svakom trenutku imaju na raspolaganju dvije stvari: izbor i kvalitetu - od dobre do vrhunske. No kupovina mesnih proizvoda veoma je osjetljiva stvar.

Kako razlikovati teletinu, junetinu, govedinu?

Teletina je meso goveda staro do 6 mjeseci, junetina je meso goveda staro 6 do 24 mjeseca, a govedina je meso goveda starijeg od 24 mjeseca. Izrazito je cijenjeno meso baby beef junadi, odnosno meso mlade junadi prosječne starosti od 9 do 15 mjeseci i težine od 400 do 450 kilograma. Teletina je meso svijetloružičaste do sivkastoružičaste boje, mekano je i bez masti, dok je junetina svijetlocrvene do crvene boje, masno tkivo ima krem nijansu, a govedina je pak crvene do tamnocrvene boje i masno tkivo je žućkasto. Hranjiva vrijednost svinjskog mesa ovisi o kojoj se vrsti radi, iz koje regije dolazi i koliko je utovljeno.

Obično svinjsko meso sadrži nešto manje proteina i vode, a više masti pa ima i više kalorija. Kad kupujete meso, po osobi trebate oko 120 grama. Tek kupljeno meso trebalo bi čuvati zamotano u hladnjaku maksimalno dva dana. Kaufland nudi kvalitetu u koju se kupci mogu pouzdati jer svakodnevno nude najbolje svježe meso provjerenih proizvođača i dobavljača, imaju uvijek najkraći mogući put dostave, jamče pohranu i čuvanje bez konzerviranja i zamrzavanja, kvalitetu jamče i stroge interne kontrole kao i redovite laboratorijske analize na neovisnim institutima, a rezultat je vrhunska kvaliteta i zdravstvena ispravnost mesnih proizvoda.

Svinjetina ponuđena kupcima u Kauflandu predstavlja 100% hrvatsko meso svinja koje su rođene i uzgojene u Hrvatskoj. Svinje se hrane plodovima hrvatskih polja, jedu prirodnu i svježu hranu bez GMO-a, a posebna se pozornost posvećuje visokim standardima uzgoja. OPG obitelji Jančo, PG Kolesarić i OPG SAN domaći su proizvođači koji u suradnji s Kauflandom svoje domaće meso izvrsne kvalitete distribuiraju kupcima diljem Hrvatske. Osim domaće svinjetine, na Kauflandovim policama možete pronaći i junetinu 100% uzgojenu u Hrvatskoj, koja na uslužni pult sa svježim mesom stiže od hrvatskih proizvođača iz udruge Baby Beef.

