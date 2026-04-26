Znate li što je 'slonovo stopalo' iz Černobila? Smrtonosna masa probila je čak i podove reaktora

Duboko u betonskim labirintima ispod uništenog reaktora 4 černobilske nuklearne elektrane, u gotovo potpunom mraku, nalazi se jedan od najjezivijih i najopasnijih predmeta koje je čovječanstvo stvorilo. Poznato kao "Slonovo stopalo", ova stvrdnuta radioaktivna masa trajni je podsjetnik na katastrofu iz 1986. godine, a iako je njezina smrtonosna moć s vremenom oslabila, danas predstavlja novu, podmukliju prijetnju.

Nakon razorne eksplozije 26. travnja 1986., temperatura unutar jezgre reaktora dosegla je nezamislivih 2600 stupnjeva Celzijevih. To je bilo dovoljno da se otopi sve - nuklearno gorivo, čelične šipke, beton i pijesak. Stvorila se užarena, tekuća smjesa nalik lavi, koju su znanstvenici nazvali korij.

Ta smrtonosna masa, teška stotine tona, probila se kroz podove reaktorske zgrade i potekla u niže razine. Dok se probijala kroz servisne koridore i cijevi, na kraju se zaustavila u prostoriji 217/2, gdje se ohladila i stvrdnula u formaciju koja je zbog svog naboranog izgleda i zaobljenog oblika dobila zloglasni nadimak.

Smrtonosna doza u nekoliko minuta

Kada su timovi za čišćenje u prosincu 1986. otkrili Slonovo stopalo, suočili su se s nečim što je prkosilo tadašnjim mjernim instrumentima. U početku je masa zračila s procijenjenih 10.000 rendgena na sat. Da bi se stavilo u kontekst, doza od 500 rendgena smatra se smrtonosnom, a Slonovo stopalo je isporučivalo tu dozu za manje od tri minute. Boravak u njegovoj blizini značio je gotovo sigurnu smrt.

Masa je bila toliko čvrsta i gusta da su prvi uzorci za analizu morali biti prikupljeni na drastičan način. Kako [bušilice na daljinsko upravljanje nisu uspjele probiti materijal, znanstvenici su koristili jurišnu pušku AK-47 kako bi mecima odlomili komadiće za istraživanje.

Najpoznatija fotografija Slonovog stopala nastala je tek deset godina kasnije, 1996., kada je radijacija dovoljno opala da Artur Kornejev, kazahstanski nuklearni stručnjak, može na nekoliko trenutaka ući u prostoriju s kamerom. Kornejev je preživio brojne posjete zoni, ali je preminuo 2022. nakon dugogodišnjih zdravstvenih problema povezanih s izlaganjem radijaciji.

Prijetnja koja mijenja oblik

Iako je razina gama zračenja danas značajno manja, opasnost nije nestala, već je promijenila oblik. Intenzivna radijacija uzrokovala je raspadanje strukture korija. Nekad čvrsta, staklasta masa počela je pucati i pretvarati se u prah, a danas, prema znanstvenicima, ima konzistenciju sličnu pijesku. Upravo to raspadanje predstavlja novu prijetnju.

Postoji rizik da se radioaktivna prašina, koja sadrži čestice uranija, proširi zrakom ili prodre u podzemne vode, što bi moglo uzrokovati dugoročnu kontaminaciju. Iako je Slonovo stopalo sada zatvoreno unutar golemog Novog sigurnosnog sarkofaga, ono ostaje nestabilan i nepredvidiv podsjetnik da posljedice Černobila još dugo neće nestati.

