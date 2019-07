Znate li u koji se mirovinski fond uplaćuje vaš novac?

Od ukupno 1 951 540 osiguranika, koliko ih je krajem travnja imalo račun u jednom od obveznih mirovinskih fondova drugog stupa, više od četvrtine njih taj račun nije otvorilo samo, a iskustva pokazuju da čak i među onima koji već nekoliko godina štede u drugom stupu ima onih koji ne znaju jesu li u tom sustavu ili nisu ni u kojem je fondu njihov novac. Stoga vrijedi podsjetiti: prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, svaki građanin Hrvatske mlađi od 40 godina koji prvi put potpiše ugovor o radu, ugovor o djelu ili o autorskoj suradnji postaje osiguranik u sustavu mirovinskog osiguranja.

Ako ste se tek zaposlili, u roku od mjesec dana trebali biste se informirati o fondovima drugog stupa i odlučiti u kojem od njih ćete otvoriti račun. Iako u Hrvatskoj posluju samo četiri obavezna mirovinska fonda, čiji su osnivači ugledne banke ili osiguravatelji, odluku pomalo komplicira činjenica da treba birati između A, B i C kategorije fonda. No, dovoljno je izdvojiti malo vremena da biste svladali nekoliko osnovnih informacija i odluka će biti lako donijeti.

Foto: Guliver/Shutterstock

5 važnih koraka pri odabiru fonda

1. Naučite što je mirex i kako uspoređivati poslovanje fondova

Mirex je prosječna stopa rasta vrijednosti imovine koju su ostvarila četiri postojeća fonda na tržištu. U izvještajima Hanfe (Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga) iskazuje se na mjesečnoj, godišnjoj i višegodišnjoj razini. Kratkoročni prinosi ukazuju na privremene trendove, no kad uspoređujete poslovanje fondova i donosite odluku o izboru fonda u kojem ćete otvoriti račun, najbolje je voditi se višegodišnjim prosjekom.

Važno je znati: Prinosi koje su fondovi ostvarili u prethodnom razdoblju ne govore ništa o tome kako će se prinosi kretati ubuduće, tako da je i nakon što ste izabrali fond dobro povremeno provjeriti poslovanje "svog" fonda u odnosu na mirex.



2. Obratite pažnju na abecedu

Svaki mirovinski fond ima A, B i C kategorije portfelja, koje su namijenjene različitim kategorijama osiguranika, pa pri izboru fonda i o tome treba voditi računa te izabrati portfelj koji vam najbolje odgovara. Osnovna razlika proizlazi iz strategije ulaganja, odnosno doze rizika koju ulaganja nose.



Fondovi kategorije A

Fondovi kategorije A i do 65% imovine mogu ulagati u dionice domaćih ili inozemnih tvrtki, koje se inače smatraju rizičnijim ulaganjem. Takvo ulaganje na dulji rok može donijeti više prinose, pa se ova kategorija fonda preporučuje mlađim osiguranicima pred kojima je dugo razdoblje štednje.



Važno je znati: Ako sami ne izaberete mirovinski fond, Regos će vas rasporediti u jedan od fondova kategorije A. No to donedavno nije bilo tako, odnosno mladi osiguranici raspoređivali su se u kategoriju B. Ako mislite da bi vam se štednja u fondu kategorije A mogla isplatiti, sami morate promijeniti kategoriju fonda u kojem štedite.

Foto: Guliver/Shutterstock

Fondovi kategorije B

Namijenjeni su mladim osiguranicima ili srednjoj generaciji koja želi ulagati novac za mirovinu uz manju dozu rizika. Članovi tog fonda mogu biti svi osiguranici osim onih kojima je do mirovine preostalo 5 godina, koje Regos po službenoj dužnosti prebacuje u fondove kategorije C.

Važno je znati: Ako niste sami izabrali mirovinski fond, treba imati na umu da vas je Regos po službenoj dužnosti rasporedio u fond kategorije A. Ako želite promijeniti model štednje (prelaskom u fond kategorije B), to obavezno morate učiniti sami.

Fondovi kategorije C

To su fondovi u čijem portfelju uopće nema dionica, odnosno ulaže se prvenstveno u obveznice, koje se smatraju sigurnim ulaganjem. Svi osiguranici kojima nedostaje samo 5 godina do mirovine po zakonu prelaze u taj fond s ciljem da se umanji rizik od toga da oscilacije na tržištu kapitala umanje vrijednost njihove imovine, a time i iznos buduće mirovine.

Važno je znati: Prinosi te kategorije fondova mogu biti u prosjeku i puno niži od onih u A te niži od prinosa u kategoriji B, pa za vrlo mlade osiguranike možda nije dobar izbor dugoročno štedjeti u tom fondu.

Foto: Guliver/Shutterstock

3. Pratite stanje na računu i razmišljajte o prioritetima

Aktivno pratite stanje na svom računu kako biste se uvjerili da vam poslodavac redovito uplaćuje doprinos te pratili kako posluje vaš fond. Ako time niste zadovoljni i vjerujete da biste u drugom fondu, ili u drugoj kategoriji fonda ostvarili bolje prinose, treba razmisliti o tome, jer veći prinos na dulji rok u konačnici znači i višu buduću mirovinu. No, prije svake takve odluke razmislite o tome koliko vam se to isplati.

Važno je znati: Promjena fonda nije isplativa tijekom prve tri godine članstva u fondu jer se u tom razdoblju plaća izlazna naknada. To znači da zbog prebrze odluke o promjeni fonda možete biti na gubitku. S druge strane, promjena kategorije fonda besplatna je, no treba voditi računa o tome da čestim "seljenjem" računa iz jedne kategorije u drugu nećete ostvariti značajnu razliku.

4. Gledajte dugoročne rezultate, ali i strukturu imovine

Pri odluci o izboru fonda vodite se rezultatima poslovanja obveznih mirovinskih fondova od osnivanja, od 2002. godine do danas, no imajte na umu da se prinosi iz prethodnog razdoblja ne moraju ponoviti, odnosno da nisu jamstvo budućih prinosa. Oni nam samo pomažu da procijenimo kako su fondovi poslovali dotad i što štednja u fondu može donijeti. Dakle, da biste u budućnosti ostvarili dobar rezultat sa štednjom za mirovinu, ne morate nužno izabrati fond koji trenutno ima najviši prinos.



Važno je znati: Pri odluci o izboru fonda dobro je pogledati i u koju imovinu fondovi ulažu. Te podatke možete pronaći na internetskim stranicama svih fondova, jer su po slovu zakona dužni objavljivati redovita izviješća o ulaganju, i to ne samo u koju vrstu imovine ulažu, nego i objaviti popis obveznica i dionica koje čine najveći udio fonda.

5. Otiđite u Regos i otvorite svoj mirovinski račun

Još jednom podsjećamo: U roku od mjesec dana od potpisivanja ugovora o radu trebali biste izabrati mirovinski fond i otvoriti osobni račun za štednju u drugom stupu. To možete učiniti odlaskom u bilo koju poslovnicu Fine u Hrvatskoj, u kojoj su posebno obilježeni šalteri Regosa. Za prijavu fonda potrebni su vam samo osobni dokument (osobna iskaznica ili putovnica), OIB i otprilike pet minuta. Na istoj adresi morate prijaviti i odluku o promjeni fonda ili kategorije fonda.



Važno je znati: Ništa se neće dogoditi ako samostalno na vrijeme ne izaberete fond i ne otvoriti račun za štednju, odnosno nakon isteka roka od mjesec dana Regos će vas po službenoj dužnosti rasporediti u jedan od fondova. O tome će vam poslati obavijest na kućnu adresu. No, osobna odluka i aktivna uloga u praćenju poslovanja fonda i stanja na računu uvijek su bolji izbor.

Tema: Moja mirovina