'Znate li ubojicu?' Preminula je i beba izbodene trudnice (26)

Jedva čekam da te upoznam, Riley, napisala je majka još nerođenom sinu kraj slike s ultrazvuka i sve objavila na društvenoj mreži. Nažalost, nije ga uspjela upoznati. Kellymary Fauvrelle (26) nepoznati je napadač prije pet dana nasmrt izbo u visokoj trudnoći.

Bilo je to u blizini Croydona kod Londona. Liječnici i obitelj nadali su se da će barem njezin sin preživjeti. Davali su mu 50 posto šanse za preživljavanje, ali nije izdržao. Preminuo je u srijedu.

Policija je privela muškarca (37) i muškarca (29) koji su u međuvremenu pušteni zbog nedostatka dokaza. Na snimkama nadzornih kamera vidi se kako muškarac s kapuljačom na glavi mirno prolazi kraj Kellymaryne kuće neposredno prije ubojstva.

Taj isti muškarac na snimkama bježi glavom bez obzira nakon ubojstva. Policija je snimku objavila te moli građane ako prepoznaju muškarca da im odmah to dojave. Susjedi su za sad ispričali da su u noći ubojstva čuli kako netko u kući vrišti te da je nakon toga žena istrčala na ulicu i srušila se.

Ubojstvo Fauvrelle 64. je ubojstvo u Londonu ove godine.

Violence against women has no place in our city, and horrific murders in the home like this show the scale of the problem we face.



My heart goes out to this innocent child, and to the mother they have so tragically lost. @MetPoliceUK are investigating - please help if you can. https://t.co/ia8vIuViET