Zodiac je sijao smrt po Americi, nikada ga nisu uhvatili: 'Volim ubijati ljude, jako je zabavno'

"Volim ubijati ljude jer je to jako zabavno." Ovim je jezivim riječima, skrivenim u jednoj od svojih zloglasnih šifriranih poruka, serijski ubojica poznat kao Zodiac započeo bolesnu igru s policijom, medijima i cijelom Amerikom.

Krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih godina terorizirao je sjever Kalifornije, ne samo stravičnim zločinima, nego i porukama kojima je sam gradio vlastiti mračni mit. Više od pola stoljeća kasnije, njegov identitet i dalje ostaje nepoznat, a slučaj službeno neriješen, ostavljajući iza sebe trag straha i bezbroj pitanja.

Krvavi pir i početak terora

Sve je počelo uoči Božića, 20. prosinca 1968. godine. Tijela dvoje tinejdžera, sedamnaestogodišnjeg Davida Faradaya i šesnaestogodišnje Betty Lou Jenson, pronađena su izrešetana na zabačenom makadamskom putu uz jezero Herman u gradiću Vallejo. Policija nije imala nikakvih tragova.

Sedam mjeseci kasnije, petog srpnja 1969., napad se ponovio u gotovo identičnim okolnostima. Ubojica je na parkiralištu Blue Rock Springs prišao automobilu u kojem su bili dvadesetdvogodišnja Darlene Ferrin i devetnaestogodišnji Mike Mageau te zapucao na njih. Darlene je preminula, dok je Mike, unatoč teškim ozljedama, preživio.

Foto: Profimedia

Manje od sat vremena nakon napada, u policijsku postaju u Valleju stigao je anonimni poziv. Muški glas mirno je priznao oba napada. "Ja sam ubio i one klince prošle godine", rekao je i spustio slušalicu. Bio je to početak bizarne i zastrašujuće komunikacije koja će postati njegov zaštitni znak.

Njegov pohod nastavio se u rujnu iste godine, kada je na jezeru Berryessa napao studentski par, Bryana Hartnella i Ceceliju Shepard. Ovaj put, ubojica je nosio bizarnu crnu kapuljaču krvnika s bijelim simbolom križa u krugu, znakom koji će uskoro postati simbolom straha diljem Amerike. Zavezao ih je i brutalno izbo nožem. Cecelia je podlegla ozljedama, no Bryan je preživio i dao policiji dragocjen opis napadača. Posljednje potvrđeno Zodiacovo ubojstvo dogodilo se u San Franciscu 11. listopada 1969. godine, kada je hladnokrvno ustrijelio taksista Paula Stinea.

Igra mačke i miša s policijom i medijima

Ono što je Zodiaca izdvajalo od drugih ubojica bila je njegova patološka potreba za medijskom pažnjom. Prvog kolovoza 1969. godine, tri redakcije lokalnih novina primile su gotovo identična, rukom pisana pisma. U njima je preuzeo odgovornost za prva dva napada, otkrivajući detalje koje je mogao znati samo ubojica. Svako pismo završavalo je simbolom križa u krugu. Uz pisma je stigla i kriptirana poruka, uz prijetnju da će, ako je ne objave na naslovnici, krenuti u novi smrtonosni pohod.

Foto: Profimedia

Učiteljski par, Donald i Bettye Harden, uspjeli su dešifrirati prvu poruku, poznatu kao Z408. Njezin sadržaj bio je uznemirujući i otkrio je bizaran motiv. "Volim ubijati ljude jer je to jako zabavno. Zabavnije je od ubijanja divljih životinja u šumi jer je čovjek najopasnija životinja od svih", pisalo je u poruci punoj gramatičkih pogrešaka. Ubojica je tvrdio da ubijanjem "skuplja robove za zagrobni život".

Foto: San Francisco Police Department

Zodiac je nastavio slati pisma, rugajući se policiji i prijeteći novim napadima, poput onog na školski autobus pun djece, što je kasnije inspiriralo slavnu scenu u filmu Clinta Eastwooda Prljavi Harry. Njegova najkompleksnija šifra, Z340, ostala je neriješena čak 51 godinu, sve do 2020., kada ju je razbio međunarodni tim entuzijasta. Poruka je ponovno otkrila njegovu aroganciju: "Nadam se da se dobro zabavljate pokušavajući me uhvatiti."

Tko se krio iza maske krvnika?

Tijekom desetljeća, istraga je obuhvatila tisuće osumnjičenika, no nijedno ime nije se istaknulo kao ono Arthura Leigha Allena. Bivši učitelj i osuđeni zlostavljač djece bio je glavni osumnjičenik, a policija je protiv njega imala niz posrednih dokaza.

Preživjeli svjedok Mike Mageau identificirao ga je kao napadača, Allen je nosio sat sa Zodiacovim simbolom, a u njegovom domu pronađeni su pisaći stroj Royal, identičan onome na kojem su tipkana neka od pisama, kao i krvavi noževi (za koje je tvrdio da je ubio kokoš). Međutim, ključni dokazi nisu se poklapali – njegov DNK, otisci prstiju i rukopis nisu odgovarali onima koje je ostavio Zodiac. Allen je preminuo 1992. godine, odnijevši tajnu sa sobom u grob.

Foto: Profimedia

Posljednjih godina pojavile su se nove teorije. Skupina neovisnih istražitelja "The Case Breakers" 2021. godine identificirala je Garyja Francisa Postea, veterana zračnih snaga, kao ubojicu, no FBI je odbacio njihove tvrdnje kao nedovoljno potkrijepljene. Drugi autori i istraživači upirali su prstom u Earla Van Besta Jr.-a ili Paula Doerra, no za svakog od njih dokazi su ostali isključivo posredni.

Foto: San Francisco Police Department

Iako je Zodiac naglo prestao slati pisma 1974. godine, misterij koji je stvorio nastavio je živjeti. Njegov slučaj postao je dio američke kulture, inspirirajući bezbrojne knjige, dokumentarce i filmove, od kojih je najpoznatiji Zodiac redatelja Davida Finchera iz 2007. godine. Ostavio je iza sebe pet potvrđenih žrtava, dvije osobe koje su preživjele pakao i osjećaj jeze koji traje i danas.

Više od pedeset godina kasnije, slučaj Zodiac Killera i dalje je otvoren, vječni podsjetnik na to da se zlo ponekad uspije sakriti zauvijek, ostavljajući iza sebe samo jedno pitanje bez odgovora: tko je bio Zodiac?