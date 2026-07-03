Zoki: Vojska neće ići u Pariz! Plenki: OK, onda ide policija

Sukob "dvaju brda", predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića, ponavlja se i ovoga srpnja, baš kao što je to bilo prošle godine. Novinari i političari ljeto inače zovu "sezonom kiselih krastavaca" jer su svi na godišnjem, nitko nije raspoložen za veće događaje, sve je mirnije. No zadnjih nekoliko godina dvojica državnika su se pobrinula da to nije slučaj.

U izvanrednom obraćanju javnosti predsjednik Milanović jučer ponovno govorio o svojoj zapovijedi kojom je zabranio vojsci da, prema željama Vlade, prisustvuju na vojnoj paradi u Parizu. Podsjetimo, načelnik Glavnog stožera OSRH-a Tihomir Kundid poslušao je naredbu Milanovića, kao vrhovnog zapovjednika, a to Plenkoviću i ministru obrane Ivanu Anušiću nije sjelo najbolje pa su ga prozvali. Milanović je stoga jučer opet stao u obranu Kundida.

- Riječ je o vojnoj službi, a protuha iz HDZ-a prijeti da će imati posljedice po službu. Neće i objasnit ću zašto ne može - rekao je Milanović na početku.

Naime, ministar Anušić u četvrtak je izjavio da će zbog odbijanja da pošalje vojnike na mimohod i predsjednik i Kundid snositi posljedice.

-Nije to kaznena prijava, postoje mogućnosti unutar Oružanih snaga i MORH-a - rekao je.

I time se višednevna prepirka nastavila. Naime, predsjednik države je po Ustavu glavni zapovjednik Oružanih snaga RH pa je Milanović zabranio sudjelovanju Hrvatske vojske na vojnom mimohodu u povodu Dana Bastille, dok Vlada i ministar obrane tvrde da je riječ o protokolarno-ceremonijalnom događaju koji nije u predsjednikovoj nadležnosti. Milanović je izvukao članke zakona i Ustava te objasnio kad vojna osoba smije ne izvršiti vojnu zapovijed.

- Zašto je presudan Zakon o službi? Jer je riječ o vojnoj službi i zato što protuhe iz HDZ-a po toj osnovi prijete Kundidu da će imati posljedice po službu. Neće, a objasnit ćemo i zašto ne. Zakon o službi u Oružanim snagama govori o obavezi provedbe zapovijedi i naloga. Jedini civil koji izdaje zapovijedi i naloge jest predsjednik Republike, nitko drugi - rekao je Milanović.

Istaknuo je i kako su stvari koje vojnik ne smije raditi vrlo jasne. Predsjednik je dodao i kako staje u obranu generala Kundida.

- Kome sve ovo nije jasno, nikad mu neće biti jasno. Naslušao sam se spektakularnih neznalica, a drže katedre na fakultetima. To govore jer su zločesti. I pokušavaju ubiti čovjekovu dušu, prikazati ga kao varalicu, tvrde da ispunjava nezakonite naredbe, a to ne postoji kao pojam - rekao je Milanović.

Dodao je i da je Kundid zaštićen, a ministar Anušić mu može samo zaustaviti isplatu plaće. No nije dalje elaborirao što ako se to dogodi. Također, najavio je da će se "pozvati na Ustav".

- Evo što se događa kad se vanjska politika provodi kroz čobanluk, silovanje i ignoriranje akata. Članak 144. b) kaže da Republiku Hrvatsku u Vijeću i Europskom vijeću zastupaju sukladno njihovim ustavnim ovlastima Vlada i predsjednik Republike. Što ovdje nije jasno? A što je stvarnost u Hrvatskoj? Reći ću vam što je stvarnost. Ovo je stupilo na snagu 2010., ja još nisam bio premijer, a pregovarao sam sa Šeksom i ekipom što će ući u Ustav. Ovo sam ja napisao, moja desna ruka. HDZ je to htio izbaciti, to se sve zna. Nikoga nisam ucjenjivao, ali sam pritiskao i iznudio na legitiman način da bude ovako, a ne kako je htio HDZ: meni sve, grabi, daj! Ja nisam ni vidio sebe ni u jednoj od tih uloga - rekao je predsjednik.

Nakon toga se osvrnuo na razgovore koje je vodio s Ivom Josipovićem i Kolindom Grabar-Kitarović.

- Predsjednicu su Karamarko i ekipa huškali da zabrani mimohod. Sve je to danas dostupno, sve se to može vidjeti - rekao je Milanović.

Dodao je i da Hrvatska nije u tzv. Koaliciji voljnih, koja je po njemu novi savez, a da nema ni NATO saveza, dok je Srbija pozvana. Iako je Kundid prvo potpisao da mogu sudjelovati, Milanović je reagirao. Vjeruje da je Kundid potpisao iz dobre službe, a na njemu je da reagira kad misli da nešto nije dobro.

- Ako odlučim da neće ići, neće ići. Mogu biti zlonamjeran, ali to nije kazneno djelo i mora se provesti - karikirao je Milanović.

Nije trebalo dugo da stigne Plenkovićev odgovor.

- Nisam mogao pratiti konferenciju jer sam bio na sjednici, ali otprilike znam o čemu je riječ. Nakon što su ustavnopravni stručnjaci utvrdili da je ministar obrane nadležan za odobravanje prelaska državne granice pripadnicima Oružanih snaga u protokolarnim događajima, dilema o tome krši li se zakon je riješena. Mislim da tu više nemamo što dodati. Ono drugo bila je ponovno tirada uvreda upućenih meni, članicama i članovima Vlade, na najprizemniji, vulgaran i primitivan način koji razotkriva Milanovića. To što on posljednje vrijeme manje govori ne znači da se išta promijenilo. Nema tu sukoba dvaju brda. Ovdje govorimo o tome krši li netko zakon ili ne. Uputit ćemo policijske postrojbe u Pariz kako bismo dostojanstveno predstavljali Hrvatsku. To činimo zato što je načelnik Glavnog stožera Tihomir Kundid umjesto dolaska na razgovor odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovijed kao da smo u ratnom stanju. Besmisleno, ali to je njegov problem. Mi vodimo računa o Hrvatskoj i njezinu ugledu. Ne zastupamo izolacionističku politiku, nego nekoga tko je pouzdan partner - rekao je Plenković.