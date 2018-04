Zoltan Aldott - šefu uprave INA-e u lipnju slijedi smjena

Bilo je to oko mjesec i pol nakon što je HDZ iz članstva izbacio Ivu Sanadera, u veljači 2010., kada je INA objavila da se dotadašnji predsjednik Uprave INA-e Laszlo Geszti povlači s funkcije. Mediji su tada objavili da se pretpostavlja da će ga naslijediti Zoltan Adott, dotadašnji izvršni potpredsjednik MOL-a za istraživanja i proizvodnju. Ta informacija pokazala se točnom nešto malo više od mjesec dana poslije, 1. travnja 2010., kada je Aldott, do tada već sedam godina i član Nadzornog odbora INA-e, imenovan šefom Uprave.

"Danas je predsjednik Uprave Ine Zoltán Áldott izabran za člana Nadzornog odbora MOL Grupe te je najavio namjeru odlaska s navedene pozicije u Ini nakon što se u lipnju održi Glavna skupština kompanije. MOL je najavio kako Nadzornom odboru Ine želi predložiti imenovanje Sandora Fasimona za predsjednika Uprave Ine", odgovorili su iz INA-e na upit Expressa. Izvori Expressa špekuliraju da su Aldottovi šefovi iz Mađarske navodno nezadovoljni nekim segmentima ili poslovanja u Hrvatskoj ili njegovog rada. Kako navode iz INA-e, on je ostavku podnio sam, na ovoj poziciji ostat će do lipnja, dok ga ne zamijeni Fasimon, do sada šef MOL-a u Mađarskoj, te da će Aldott, pored ostalih novih funkcija, ubuduće biti i u NO Slovnafta. Zanimljiv je i Fasimovon životopis. On je u MOL došao 1998. kao direktor opskrbe u području sirove nafte i proizvoda od sirove nafte. Od 2006. do 2009. bio je generalni direktor MOL-a u Rusiji, dok je 2011. postao član Odbora izvršnih direktora gdje je prvotno bio odgovoran za istraživanje i proizvodnju Grupe. 2013. Fasimon je imenovan čelnikom MOL-a Mađarska. Diplomirao je na Državnom institutu međunarodnih odnosa u Moskvi te osim mađarskog govori engleski, ruski i arapski.

Aldotta hrvatska javnost pamti po nekoliko značajnih trenutaka dugog i složenog problema Republike Hrvatske s MOL-om oko INA-e. U listopadu 2011. HANFA je kazneno prijavila Zoltana Aldotta i Zsolta Hernadija kao šefa uprave MOL-a pod sumnjom da su protuzakonito iskoristili privilegirane informacije.