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UPOZORENJE GRAĐANIMA

Zoološki vrt zatrpan pozivima o lanadi: 'Samo jedan čovjekov dodir može im ugroziti život'

Piše Julia Očić,
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Zoološki vrt zatrpan pozivima o lanadi: 'Samo jedan čovjekov dodir može im ugroziti život'
Foto: Zoološki vrt Grada Zagreba

U svojoj objavi upozorili su i kako se lane othranjeno pod ljudskom skrbi navikava na prisutnost ljudi, zbog čega ga kasnije nije moguće vratiti u prirodu

Zoološki vrt Grada Zagreba na svojem je Facebook profilu zamolio građane da ne iznose lanad iz prirode, uz fotografiju životinjice koju je očito netko greškom odnio s livade.

- Posljednjih dana primamo velik broj poziva građana o opažanju lanadi. Budući da mnogi ljudi misle da je lanetu potrebna pomoć, ponavljamo informacije koje s vama dijelimo svako proljeće. Lane uočeno u visokoj travi, nije napušteno. Mama ga je ostavila tamo dok je u potrazi za hranom te dok se sama skriva od drugih životinja i ljudi - poručili su.

Istaknuli su i kako čovjekov dodir na lanetu ostavlja ljudski miris koji mu može ugroziti život jer ga srna onda može napustiti. Također navode kako se lane othranjeno pod ljudskom skrbi navikava na prisutnost ljudi, zbog čega ga kasnije nije moguće vratiti u prirodu.

U objavi su upozorili i kako lanad stradava pri košnji trave, kao i od napada pasa:

- Upozoravamo vas i da lanad stradava pri košnji trave te u napadima pasa. Zato ako krećete u košnju trave, pregledajte to područje te za otjerivanje divljači koristite zvonca i trube. Ako sa psom idete u šetnju šumom, livadom ili nekim drugim područjem na kojem obitava divljač, pas mora biti na povodcu.

Sve građane pozivaju da se, ako pri nailasku na lane nisu sigurni što učiniti, posavjetuju sa stručnjacima te nazovu Infocentar za izgubljene i pronađene životinje Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba na broj 012008354.

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