UPUTIO PRIOPĆENJE

Zoran Milanović: 'Hrvatski paraolimpijci zaslužuju podršku institucija, a ne bojkot Vlade'

Piše Ivan Jukić,
Zagreb: Predsjednik Milanović obišao Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Iz Ureda predsjednika Republike stiglo je priopćenje o sudjelovanju izaslanika predsjednika Zorana Milanovića na otvaranju 14. Zimskih paraolimpijskih igara u Italiji. U nastavku u cijelosti prenosimo priopćenje

Predstojnik Ureda predsjednika Republike Orsat Miljenić, kao izaslanik predsjednika Republike Zorana Milanovića, sudjelovat će danas u ime Republike Hrvatske na svečanosti otvaranja 14. Zimskih paraolimpijskih igara u Italiji kako bi dao podršku hrvatskim sportašicama i sportašima koji sudjeluju na Zimskim paraolimpijskim igrama. Otvaranje Zimskih paraolimpijskih igara održat će se Veroni, a na igrama sudjeluje petero hrvatskih predstavnika: Dino Sokolović, Lucija Smetiško, Karla Kordić i Petar Kordić u paraalpskom skijanju te Bruno Bošnjak u parasnowboardu. Na 14. Zimskim paraolimpijskim igrama očekuje se nastup oko 700 parasportaša iz pedesetak zemalja svijeta.

Predsjednik Republike smatra kako hrvatske sportašice i sportaši – kako olimpijci, jednako tako i paraolimpijci – zaslužuju podršku hrvatskih institucija na tako važnim međunarodnim natjecanjima jer oni na sportskim borilištima zastupaju i brane ime Republike Hrvatske. Zbog te činjenice, Predsjednik Republike smatra neprihvatljivom i za hrvatski sport štetnom odluku Vlade RH da bojkotira otvaranje Zimskih paraolimpijskih igara. 

Zašto Zoran Milanović iskazuje posebno razumijevanje prema iranskom, kao i ruskom režimu?

Kao razlog bojkota, prije samo tjedan dana, dakle uoči samog početka igara, Vlada RH navela je nastup sportaša iz Rusije i Bjelorusije pod nacionalnim zastavama. Iako je i Vladi RH dobro poznato da je Međunarodni paraolimpijski odbor još u rujnu 2025. odlučio dopustiti sportašima iz Rusije i Bjelorusije nastup pod nacionalnim obilježjima na Zimskim paraolimpijskim igrama u Italiji. 

Političkim pritiscima koji omalovažavaju sam sport – a kojima je, na žalost, u ovom slučaju očito  popustila i Vlada RH – ne bi smjelo biti mjesta na olimpijskim ili paraolimpijskim igrama. Na sportskim natjecanjima u prvom planu moraju biti sportašice i sportaši koji su uložili veliki trud i napor kako bi se plasirali na Paraolimpijske igre.

Predsjednik Republike upućuje podršku hrvatskim sportašicama i sportašima te im želi puno uspjeha u predstavljanju hrvatske zastave na 14. Zimskim paraolimpijskim igrama.

Uz predstojnika Ureda predsjednika Republike, na otvaranju 14. Zimskih paraolimpijskih igara sudjelovat će i Tomislav Paškvalin, povjerenik Predsjednika Republike za sport.

