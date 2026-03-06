Zoran Milanović: 'Hrvatski paraolimpijci zaslužuju podršku institucija, a ne bojkot Vlade'

Predstojnik Ureda predsjednika Republike Orsat Miljenić, kao izaslanik predsjednika Republike Zorana Milanovića, sudjelovat će danas u ime Republike Hrvatske na svečanosti otvaranja 14. Zimskih paraolimpijskih igara u Italiji kako bi dao podršku hrvatskim sportašicama i sportašima koji sudjeluju na Zimskim paraolimpijskim igrama. Otvaranje Zimskih paraolimpijskih igara održat će se Veroni, a na igrama sudjeluje petero hrvatskih predstavnika: Dino Sokolović, Lucija Smetiško, Karla Kordić i Petar Kordić u paraalpskom skijanju te Bruno Bošnjak u parasnowboardu. Na 14. Zimskim paraolimpijskim igrama očekuje se nastup oko 700 parasportaša iz pedesetak zemalja svijeta.

Predsjednik Republike smatra kako hrvatske sportašice i sportaši – kako olimpijci, jednako tako i paraolimpijci – zaslužuju podršku hrvatskih institucija na tako važnim međunarodnim natjecanjima jer oni na sportskim borilištima zastupaju i brane ime Republike Hrvatske. Zbog te činjenice, Predsjednik Republike smatra neprihvatljivom i za hrvatski sport štetnom odluku Vlade RH da bojkotira otvaranje Zimskih paraolimpijskih igara.

Kao razlog bojkota, prije samo tjedan dana, dakle uoči samog početka igara, Vlada RH navela je nastup sportaša iz Rusije i Bjelorusije pod nacionalnim zastavama. Iako je i Vladi RH dobro poznato da je Međunarodni paraolimpijski odbor još u rujnu 2025. odlučio dopustiti sportašima iz Rusije i Bjelorusije nastup pod nacionalnim obilježjima na Zimskim paraolimpijskim igrama u Italiji.

Političkim pritiscima koji omalovažavaju sam sport – a kojima je, na žalost, u ovom slučaju očito popustila i Vlada RH – ne bi smjelo biti mjesta na olimpijskim ili paraolimpijskim igrama. Na sportskim natjecanjima u prvom planu moraju biti sportašice i sportaši koji su uložili veliki trud i napor kako bi se plasirali na Paraolimpijske igre.

Predsjednik Republike upućuje podršku hrvatskim sportašicama i sportašima te im želi puno uspjeha u predstavljanju hrvatske zastave na 14. Zimskim paraolimpijskim igrama.

Uz predstojnika Ureda predsjednika Republike, na otvaranju 14. Zimskih paraolimpijskih igara sudjelovat će i Tomislav Paškvalin, povjerenik Predsjednika Republike za sport.