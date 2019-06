Zoran Milanović: Nisam nikad rekao da sam pošten političar

Hrvatska je u stanju koje je popravljivo. Predsjednik države ima simboličnu snagu. Imam veliko iskustvo kao političar i imam osobnu potrebu dokazati da taj posao ima neki sadržaj i neki smisao, ali to će vjerojatno reći i svi kandidati. Trebat će uz sva uvjeravanja vjerovati kandidatima da bi se zaključilo kako će se u budućnosti ponašati. Prvi put idem i u veliku utrku iako nisam anketni favorit. Pod pritiskom moraš znati živjeti kao političar da je sve osim pobjede poraz i fijasko. Sada u ovu životnu priču i avanturu ulazim rasterećeniji jer sam svjestan da sve osovi o meni. Ovisi koliko će mi ljudi vjerovati, kakvo je moje znanje, kakav je moj karakter za biti samo predsjednik, rekao je u ponedjeljak Zoran Milanović koji je najavio svoju kandidaturu za predsjednika.

- Nisam nikad rekao da sam pošten političar. Pa će ljudi zaključiti kakav je moj karakter. Sve počinje od nekakve misli, primarne faze, karakter se može mijenjati, samo ćete morati odrediti moj karakter, dakle sudite me - rekao je Milanović.

- Ništa se nije promijenilo. Dok Hrvatska ne prijeđe na drugi oblik vlasti, netko mora obnašati dužnost predsjednika Republike. Moje mišljenje je da su ljudi dosad na tu funkciju dolazili na demokratski način i tu dužnost smatrali većom od svega i to se pretvaralo u neku vrstu megalomanije. Smatrao sam zbog toga da je bolje da se to uredi na drugi način, ali dok se to ne promijeni, stvari su došle do toga dad se moram kandidirati - odgovorio je Milanović na pitanje o svojim prijašnjim stavovima o funkciji predsjednika.

O svojim protukandidatima, od kojih nitko nije još objavio kandidaturu, nije htio govoriti.

- Nisam sam i nisam usamljen, ali sva odgovornost je na meni - rekao je dodajući da je svaka podrška dobrodošla.

- Ja sebe vidim kao kandidata i predvodnika moderna Hrvatske koja se ne boji, koja je progresivna, koja se ne boji drugačijeg i koja se ne ograđuje bodljikavom žicom i borit ću se za nju. Izgubit se može, odustat se ne može - rekao je Milanović.

Kandidaturu je objavio danas u dogovoru s vrhom SDP-a, kaže, a što se tiče trenutka u kojemu je 'prelomio', rekao je da se odluka rađala mjesecima te da je rijetko lomio odluke preko koljena, a ono zbog čega je dvojio bila je teška obiteljska situacija.