Zoran Milanović o prosvjedima Sarajevu: To je nahuškana rulja

"To je nahuškana rulja. Unitaristička rulja i nema drugog naziva za njih", komentirao je hrvatski predsjednik novinarima u Karlovcu jučerašnje prosvjede u BiH.

Stotinjak prosvjednika ponovno je u utorak bilo ispred sjedišta Ureda visokog predstavnika (OHR) u Sarajevu pokušavajući na taj način nastaviti s pritiskom kako bi onemogućili izmjene izbornog zakona BiH.

"Nećemo prihvatiti nepravdu", "Nismo mi plemena nego građani" - neke su od poruka na transparentima koje su u utorak nosili okupljeni, a od zgrade OHR-a priječio ih je policijski kordon uz metalnu ogradu.

"Visoki predstavnik je u svojim pomutnjama na kraju došao na ideju da se malo pozabavi tim pitanjem (pravima Hrvata u BiH). Ispast će da sam ga ja na to natjerao. Moguće, drago mi je živjeti s tom spoznajom, ali stvar je malo kompleksnija", ističe Milanović.

Dodao je da je Schmidt taj prijedlog "napravio isključivo gledajući sebe, da sebi olakša život i nekim bošnjačkim strankama u cilju omogućavanja funkcioniranja Federacije, odnosno otklanjanja svih mogućih instrumenata blokade kojima su se Hrvati, pritiješnjeni uza zid, katkad morali koristiti".

Milanović je prozvao Visokog predstavnika što se ne oglašava.

Europski lideri se "prave mrtvi", Hrvatski sabor ne radi ništa

Milanović je rekao da ponovno svjedočimo "kompromisu na štetu Hrvata" u BiH te da "jedino zajedno, Plenković i ja, odnosno u toj konstelaciji samo Plenković i njegova vlada da se mogu maknuti, mogu to zaustaviti. To znači suprotstaviti se onima koji se prave mrtvi i prave se da to ne vide, a to su europski lideri".

"Što rade naši prijatelji iz Francuske? Ja mogu s Macronom razgovarati jednom, dvaput. Plenković ga ima priliku, ako hoćete povući za rukav, 10 puta. Ne kažem da smo zbog toga dali milijardu i 300 milijuna s PDV-om eura za 12 dobrih, ali korištenih aviona, da bismo dobili izravnu protuuslugu", rekao je Milanović.

Ponovno je prozvao Hrvatski sabor jer ne reagira na rezoluciju njemačkog parlamenta o BiH, iako stanje u BiH smatra "užasnim problemom".

"Jučer sam neke zastupnike iz opozicije sreo i to desne opozicije i pitao ih: što radite vi? Ja ću vas početi prozivati, zašto ne donesete rezoluciju u kojoj se osvrćete na sramotnu, agresivnu rezoluciju Bundestaga", rekao je Milanović.

"Što radi Hrvatski sabor? Ništa. Mene je stid. Šta kaže ministar vanjskih poslova? Moj čovjek, to je tako, ja sam odgovoran za njegovo napredovanje, trebao je ostati u kafileriji", dodao je predsjednik.

