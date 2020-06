Zoran Milanović: Oko otkupa Ine čekam nešto konkretno, koliko koštaju konzultanti

<p>Predsjednik Republike <strong>Zoran Milanović </strong>u srijedu je izjavio kako u vezi reotkupa dionica Ine čeka da vidi nešto konkretno, jer se u tri i pol godine ništa nije dogodilo, a zanima ga koliko je zadnjim konzultantima do sada isplaćeno za taj posao.</p><p>Odgovarajući tijekom boravka u Humu na Sutli na novinarske upite o najnovijim događanjima vezanim uz Inu i mogući reotkup dionica Ine od mađarskog MOL-a, Milanović je rekao kako je to "na tragu onoga da bi bilo dobro", ali da očekuje da vidi nešto konkretno. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Izjava Tomislava Ćorušića</strong></p><p>Ustvrdio je kako je Ina praktički predana stranim vlasnicima. </p><p>"Prvih 25 posto jedna priča, ono što se događalo 2007. i 2008., poznato je, druga priča. To je bilo vrlo neodgovorno ponašanje tadašnje vlasti i tadašnje političke strukture. Nakon toga možeš samo kontrolirati, neću reći štetu, ali više nemaš instrumente upravljanja. Dakle, nemaš više pravu vlast, ne donosiš strateške odluke u jednoj važnoj industriji. I onda dođe Vlada prije tri i pol godine i kaže da će otkupiti Inu i ništa se nije dogodilo", naglasio je hrvatski predsjednik.</p><p>Današnji sastanak s konzultantima Vlade (Lazard) u tom procesu Milanović je stavio u kontekst skorašnjih parlamentarnih izbora.</p><p>"Sada je, čujem, bio nekakav sastanak s konzultantima. Izbori su za dva tjedna, tako da mislim da je to pitanje nepotrebno jer ništa se nije dogodilo u ove tri i pol godine", rekao je.</p><p>Poručio je kako ga zanima koliko je konzultantima do sada plaćeno za taj posao. "Jedino što me zanima kao građanina je koliko je tim zadnjim konzultantima s kojima je sklopljen ugovor do sada isplaćeno. Jer to je po meni, ako je isplaćen euro, bačen novac u ovom trenutku", rekao je Milanović, napominjući da je, koliko je shvatio, taj ugovor s konzultantima "težak" devet milijuna eura.</p><p>Dodao je kako se neki ugovori bez konzultanata ne mogu raditi, ali je sad pitanje je li ta namjera ikada postojala.</p><p>"Vidim da se policija bavi slučajevima provjere raznoraznih studija koje su rađene prije sedam, osam, devet godina, kada sam ja bio premijer, studija od po deset tisuća eura pa se onda tadašnje dužnosnike prijavljuje za takve studije za koje se ocjenjuje da su nepotrebne. S obzirom da se ovdje radi o milijunima eura za jednu akciju koja se uopće ne provodi, a plaća se iz hrvatskog proračuna, mene zanima jesu li to potrebni troškovi, naročito u ovom trenutku", rekao je.</p><p>Upitan treba li se Vlada u ovom izbornom procesu baviti pitanjem Ine, predsjednik Milanović je odgovorio kako se u tom razdoblju ni jedna vlada ne bi smjela baviti nikakvim pitanjem novaca ili nečime što ima veze s novcem. </p><p>"Moja se nije bavila, ni kadrovima, ničim. Dakle, ruke k sebi!", kazao je.</p><p>Novinare je zanimalo i je li predsjednika otkad je stigao na Pantovčak kontaktirao netko iz ruskog Rosnefta.</p><p>Milanović je podsjetio da je Rosneft najveća naftna kompanija, da je to državna kompanija na čijem je čelu jedan od najbližih suradnika ruskog predsjednika Vladimira Putina.</p><p>"Dakle, to nije samo naftna kompanija. Ne samo da me nisu kontaktirali, nego ne znam zašto bi me kontaktirali. A nisu me kontaktirali dok sam bio premijer. Što sad mogu?", upitao je Milanović. </p><p>Po njegovim riječima, o tome su po medijima pisali "spletkari" i dovodili ga u vezu s ljudima s kojima nije imao tu vezu ni dok je bio izvršna vlast, a sada još manje. "Pretpostavljam da je to na tragu priče o tome da bi Rosneft kupio Inu. Koliko ja znam, to im nije na kraj pameti. To je ono što ja mislim da znam. Niti bilo kojoj drugoj velikoj naftnoj kampanji u ovom trenutku", rekao je. </p><p>Milanović je podsjetio da nije napadao Vladu u vezi odluke da se nafta koja se vodi u Hrvatskoj transportira u mađarske rafinerije jer, kako kaže, nije vidio koja je tu ekonomska računica.</p><p>Kazao je i da se nikad ne pridružuje hajkama u smislu "krade se i srče hrvatska nafta i uzimaju je Mađari" te da da ne voli podjelu na Mađare, Srbe. "Postoje konkretni ljudi koji nešto rade i politike koje to podržavaju i osmišljavaju. To postoji i to vidimo iz dana u dan i po ponašanju Orbana i te ekipe oko njega. To je potpuno jasno da su to ljudi koji drmaju Mađarskom 100 posto”, rekao je uz ostalo hrvatski predsjednik odgovarajući na novinarska pitanja. </p><h2>Pametno, Fokus i NLZG traže hitnu objavu studije o dionicama Ine</h2><p>Koalicija stranaka Pametno, Fokus i Nezavisna lista Zagreb (NLZG) zatražila je u srijedu objavu studije o vrijednosti dionica Ine koju je provela investicijska banka Lazard, poručivši da je ona već trebala biti predstavljena javnosti.</p><p>Stranke ističu da je Vlada nakon sastanka s predstavnicima Lazarda i dalje uporna u nastojanju da uvjeri javnost kako je otkup dionica Ine dobar potez, iako prešućuje modele otkupa i izvor financijskih sredstava za kupnju.</p><p>"Tražimo da se studija plaćena novcem iz proračuna hitno objavi. Svjedočimo još jednoj bajci u maniri HDZ-a, a sve su do sada imale tužan kraj. Vjerujem da će tako izgledati i scenarij s Inom, kao i još jedan gospodarski program HDZ-a", rekla je predsjednica stranke Pametno Marijana Puljak.</p><p>Predsjednik Fokusa<strong> Davor Nađi </strong>smatra da HDZ želi na brzinu, pred kraj mandata, napraviti još jedan posao oko Ine. "Sada, kada je ministar Ćorić 'na streljani', su se prestrašili. Ne smijemo dozvoliti da naprave bilo kakvu odluku ili korak iz kojeg se kasnije nećemo moći izvući", poručio je Nađi.</p><p>Ističe da se svatko normalan pita odakle nam novac za otkup, a za očekivati je da će bilo kakvu cijenu koju pokaže studija Lazarda, MOL značajno povećati. </p><p>Logično uporište za otkup tvrtke dramatično opterećene kriminalnim aferama i lošim politikama upravljanja, prema mišljenju nezavisnog kandidata Davora Huića, teško je pronaći. </p><p>"Dionice Ine su prodane da bi se popunila proračunska rupa. Sada, kada je proračun u još gorem stanju, oni bi ih ponovno kupili. To je jeftini predizborni populizam, ljudi koji su prodavali Inu sada bi je ponovo kupovali za novce kojih nema", kaže Huić. </p><p>Predsjednica Nezavisne liste Zagreb <strong>Marijana Sumpor </strong>naglasila je da povrat Ine u hrvatske ruke na ovakav način nema smisla jer se trgovačkim društvima u većinski državnom vlasništvu loše upravlja. </p><p>"Pokazalo se da je postavljanje stručne i poštene uprave u javna poduzeća više slučajnost nego praksa hrvatskih vlada", naglasila je Sumpor. </p><p>Koalicija je zaključila da stranke koje su sudjelovale u aferama oko Ine ne smiju imati priliku više napraviti niti jedan potez oko nje.</p><p> </p>