Zoran Milanović: 'Siguran sam da je Slovenija napravila sve da spasi naše planinare...'

Slovenske službe koje su se uključile u spašavanje trojice hrvatskih planinara koji su stradali pod lavinom u Julijskim Alpama učinile su sve kako bi spriječile tragičan ishod, rekao je predsjednik Republike Zoran Milanović u ponedjeljak u Albaniji, izrazivši sućut obiteljima.

“Izražavam duboku sućut obiteljima i bliskim osobama nastradalih planinara u Sloveniji. To je tragedija i, nažalost, tu se nema što drugo reći", izjavio je predsjednik i pritom zahvalio predsjednici Slovenije koja je izrazila suosjećanje s predsjednikom i njegovom zemljom.

"Slovenska služba je napravila, siguran sam, sve što je mogla, ali pomoći nije bilo", rekao je Milanović nakon sastanka Procesa Brdo-Brijuni u Draču.

Nakon što su slovenske spasilačke službe u nedjelju pronašle tijelo prvog poginulog, danas su otkrivena i tijela druge dvojice hrvatskih planinara koji su stradali u lavini ispod vrha planine Tosc u slovenskim Julijskim Alpama.

Svi stradali hrvatski planinari su iz Splita i okolice.

Hrvatski predsjednik boravi u priobalnom albanskom gradu Draču, gdje se održava sastanak zajedničke hrvatsko-slovenske inicijative Procesa Brdo-Brijuni, kojoj je cilj ubrzati približavanje zemalja jugoistoka Europe Europskoj uniji.