Zoran Milanović: Vrijeme leti, a stvari postaju sve lošije. Kod nas su cijene izmakle kontroli...

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjeluje u srijedu na Liderovoj konferenciji „Dan velikih planova”, koja se održava u zagrebačkom hotelu Westin. Na konferenciji se raspravlja o makroekonomskim i gospodarskim izazovima te okolnostima koje Hrvatsku očekuju u 2027. godini. Milanović je u uvodnom dijelu govora govorio o stanju u svijetu, ocijenivši da međunarodni sustav sve teže funkcionira, prenosi N1.

- Vrijeme leti, a stvari postaju sve lošije. Ne nužno u Hrvatskoj, nego svuda oko nas, stvari polako izmiču kontroli. S UN-om i međunarodnim sustavom kolektivne sigurnosti se njegovi najveći financijeri izruguju - rekao je Milanović.

Osvrnuo se i na međunarodni poredak te pitanje sankcija.

- Međunarodni poredak je prestao postojati. Svaka sankcija - bilateralna sankcija - bilo čija, bez verifikacije UN-a je ilegalna - dodaje.

Milanović o plaćama i cijenama

Govoreći o gospodarskoj situaciji u Hrvatskoj, predsjednik je istaknuo da pojedini pokazatelji na prvi pogled izgledaju povoljno, ali da oni, kako je rekao, ne daju potpunu sliku životnog standarda.

- Naoko brojke su napredovale, BDP per capita, često vrlo varljiv podatak o blagostanju iza kojeg se često krije velika nejednakost. Paritet kupovne moći je takav da nisu prevelike razlike u odnosu na neke države koje smo nekad gledali sa zavišću - kaže predsjednik.

Osvrnuo se i na prosječne plaće, usporedivši Hrvatsku s Velikom Britanijom.

- Prosječne plaće nisu male, možemo ih uspoređivati s državom koja je utekla iz EU-a, Velikom Britanijom, nikada ta razlika nije bila manja. Ali što se tim novcem može kupiti? Kod nas su cijene potpuno izmakle kontroli, možemo se nadati samo da će se stvari početi stišavati - poručio je.

Dodao je da se za rast cijena, prema njegovu mišljenju, ne može odgovornost jednostavno pripisati pojedincu ili jednoj instituciji.

Najveći problem, smatra Milanović, predstavlja širi gospodarski kontekst i kretanja u okolnim, znatno većim državama.

„Europa je u ciklusu sažimanja u sebe”

Dio govora posvetio je i Europskoj uniji te položaju Europe u svijetu.

- Europska unija i Europa kao kontinent su u zadnjih sto godina u regresiji, uz proplamsaje iskoraka koji su se događali nakon velikih ratova u koje je Europa uvukla cijeli svijet. Europa je u ciklusu sažimanja u sebe. Ništa što stiže iz Berlina ili neke druge europske metropole ne treba shvaćati ni preozbiljno ni neozbiljno - kaže Milanović.

Kritizirao je i način na koji se u Europi, prema njegovim riječima, raspravlja o energetskim pitanjima.

- Europa ima ozbiljnih problema s energetikom koje već desetljećima ne uspijeva riješiti, ali onog trenutka kad se to kaže naglas, odmah vam se lijepi etiketa ekstremne ljevice, ekstremne desnice, pro ovaj, pro onaj, ali to nije način na koji možemo govoriti i planirati, to uopće nije razgovor - jasno poručuje hrvatski predsjednik.

Milanović je pritom istaknuo potrebu za ulaganjem u nuklearnu energiju.

- Mi moramo graditi nuklearku - poručio je predsjednik, dodajući da posljedice ratova i sukoba nadilaze granice država u kojima se događaju.

Govoreći o međunarodnim sukobima, zaključio je kako „kad jedna država napadne drugu, cijeli svijet dobije račun na naplatu”.