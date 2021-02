Građani se za jednokratnu pomoć u Petrinji mogu prijaviti na dvije lokacije, a na jednoj od lokacija već su dobili 1200 zahtjeva koji se mogu predati do 19. veljače, javlja RTL Danas.

Ravnateljica Crvenog križa, Katarina Zorić, pojasnila je kako su kriteriji vrlo relaksirani i dokumentacija iznimno jednostavna.

- Osoba mora imati prijavljeno prebivalište ili boravište na dan 28. ili 29. prosinca prošle godine i naravno objekt u kojem živi mora biti oštećen, a to obuhvaća i druge objekte poput primjerice štala. Bitno je samo da to netko izjavom potvrdi da je vlasnik nekretnine. Ostavili smo vlasnicima na izbor žele li priložiti fotografiju jer je situacija ovdje još dosta kaotična i ne možemo očekivati neku veliku papirologiju - pojasnila je.

Ukupno je zaprimljeno više od 2500 zahtjeva, a od subote mobilni timovi obilaze sela i zaseoke.

- Ljudi dolaze i drago im je da dolaze i želimo da informacija dođe do svih i zato smo i oformili i mobilne timove - rekla je i dodala da se još može donirati preko Crvenog križa.

- Mi trenutno imamo nešto više od 46 milijuna kuna i to su sredstva namijenjena građanima koja su do sada uplaćena, ali isplate počinju za tri tjedna pa je to prilika za sve one koji još uvijek žele pomoći da to učine putem našeg donatorskog žiro računa ili na broj telefona 060 9011 - rekla je.