VELIKA ČAST

Zove se Nada! Hrvatski stroj, koji spašava živote završio je na ukrajinskoj poštanskoj marki!

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: 2 min
Zove se Nada! Hrvatski stroj, koji spašava živote završio je na ukrajinskoj poštanskoj marki!
Foto: Dok-Ing

DOK-ING i Ukrpošta predstavit će u četvrtak novo izdanje poštanskih maraka pod nazivom 'Povratak u život: Heroji razminiranja', u čast ukrajinskih pirotehničara. Uz njih je i hrvatski stroj MV-10

Ovog četvrtka, 19. ožujka u 11 sati, hrvatski robot tvrtke DOK-ING službeno će ući u povijest Ukrajine. Taj moćni stroj, kojeg ukrajinski pirotehničari koriste za razminiranje svoje ratom pogođene zemlje u najtežim uvjetima, završio je na njihovoj poštanskoj marki.

Kako su kratko objavili iz DOK-ING-a, napravljeno je to u suradnju s ukrajinskom poštom Ukrpoštom, koja predstavlja novo izdanje poštanskih maraka pod nazivom 'Povratak u život: Heroji razminiranja'.

Foto: Dok-Ing

Naime, ta serija maraka posvećena je ukrajinskim pirotehničarima koji svakodnevno riskiraju živote uklanjajući mine i neeksplodirana sredstva, čime omogućuju povratak sigurnosti i života u pogođena područja.

Tajna akcija u Ukrajini: Rusi su zabili dron u našeg robota za mine, Hrvati ga vratili u život

- U središtu motiva nalazi se pirotehničar uz stroj za razminiranje MV-10, simbolično nazvan 'Nada', koji se koristi u najtežim uvjetima na terenu. Događaj će se održati na Trgu Nezaležnosti, a uključivat će svečano predstavljanje maraka, demonstraciju strojeva za razminiranje te susret s ljudima izravno uključenima u ove operacije - navode iz DOK-ING-a.

Podsjetimo, hrvatska tvrtka DOK-ING razvila je jedan od najnaprednijih strojeva za razminiranje na svijetu. MV-10 je teško, daljinski upravljano vozilo namijenjeno uništavanju protupješačkih i protuoklopnih mina, kao i neeksplodiranih ubojnih sredstava. Njegova posebnost je dvostruki sustav čišćenja: prednja rotirajuća mlatilica aktivira mine, dok stražnji alat dodatno obrađuje teren i osigurava potpunu neutralizaciju prijetnje . Zahvaljujući snažnoj konstrukciji i otpornosti na eksplozije, može izdržati i vrlo jake detonacije.

Foto: Dok-Ing

Strojem upravlja jedan operater na daljinu, čime se značajno smanjuje rizik za ljudske živote. MV-10 može očistiti i do 4000 četvornih metara na sat te djelovati na teškom terenu i u ekstremnim uvjetima .

Rheinmetall preuzeo 51 posto Dok-Inga, novi vojni sustavi razvijat će se u Hrvatskoj

U Ukrajini se ovi sustavi koriste od početka ruske invazije, a raspoređeni su u najteže pogođenim regijama poput Hersona, Harkiva i Mikolajiva. Do sada su očistili stotine hektara zemljišta i uklonili tisuće mina i eksplozivnih naprava.

Koliko Ukrajinci cijene hrvatske strojeve svjedoči priča iz listopada 2025. kad se u jedan MV-10, ili ukrajinski Nadu, zabio jedan od najnaprednijih ruskih dronova Lancet. Prije ruskog napada stroj je očistio 91,31 hektar (913.100 četvornih metara) poljoprivrednog zemljišta u Hersonskoj i Nikolajevskoj oblasti. Njome su našli više od 1350 komada kazetnog streljiva, mina i svih vrsta granata.

Dok-Ing i Eriscsson udružuju se sa FER-om i FSB-om na razvoju novih besposadnih sustava

Njegov oklop izdržao je napad, a nakon kratkog popravka, 20 dana kasnije opet je bio u akciji.

Komentari 0
