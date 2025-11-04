Obavijesti

OSTAO ZAROBLJEN U FRANKFURTU

Zračna luka u Bruxellesu zatvorena. Hrvat: 'Poletio je avion, a onda je nastala panika'

Piše Luka Safundžić,
Zračna luka u Bruxellesu zatvorena. Hrvat: 'Poletio je avion, a onda je nastala panika'
Ubrzo je javljeno da je aerodrom u Bruxellesu zatvoren zbog 'tehničkih' problema, te se trenutačno i dalje čeka hoće li se ići večeras, govori nam čitatelj...

Zračna luka u Bruxellesu zatvorena je nakon što je viđena bespilotna letjelica, izjavila je belgijska služba kontrole zračnog prometa i glasnogovornica zračne luke.

- Trenutačno nema slijetanja niti polijetanja letova - rekla je glasnogovornica, prenosi Reuters. Dodala je i da ne može procijeniti koliko će dugo zračna luka ostati zatvorena.

Za Bruxelles je iz Frankfurta trebao poletjeti i jedan Hrvat, koji nam se javio. 

OGLASILA SE POLICIJA Bremenska zračna luka nakratko zatvorena zbog drona
Bremenska zračna luka nakratko zatvorena zbog drona

- Avion je najnormalnije poletio za Bruxelles, no više putnika je primijetilo da avion ne leti brzinom kakvom bi inače trebao letjeti - ispričao nam je čitatelj. 

Dodaje i da je u tom trenutku nastala blaga panika, s obzirom na to da nisu znali što se događa. 

- Ubrzo je javljeno da je aerodrom u Bruxellesu zatvoren zbog 'tehničkih' problema, te se trenutačno i dalje čeka hoće li se ići večeras i je li uopće sigurno ići - zaključuje naš čitatelj. 

