Zračna luka u Bruxellesu zatvorena. Hrvat: 'Poletio je avion, a onda je nastala panika'
Zračna luka u Bruxellesu zatvorena je nakon što je viđena bespilotna letjelica, izjavila je belgijska služba kontrole zračnog prometa i glasnogovornica zračne luke.
- Trenutačno nema slijetanja niti polijetanja letova - rekla je glasnogovornica, prenosi Reuters. Dodala je i da ne može procijeniti koliko će dugo zračna luka ostati zatvorena.
Za Bruxelles je iz Frankfurta trebao poletjeti i jedan Hrvat, koji nam se javio.
- Avion je najnormalnije poletio za Bruxelles, no više putnika je primijetilo da avion ne leti brzinom kakvom bi inače trebao letjeti - ispričao nam je čitatelj.
Dodaje i da je u tom trenutku nastala blaga panika, s obzirom na to da nisu znali što se događa.
- Ubrzo je javljeno da je aerodrom u Bruxellesu zatvoren zbog 'tehničkih' problema, te se trenutačno i dalje čeka hoće li se ići večeras i je li uopće sigurno ići - zaključuje naš čitatelj.
