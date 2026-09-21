Zračna uzbuna u Latviji, NATO aktivirao borbene lovce

Latvija je večeras izdala upozorenje zbog moguće prijetnje svom zračnom prostoru u području Krāslave, na jugoistoku zemlje uz granicu s Bjelorusijom. Zbog potencijalne prijetnje aktivirani su i borbeni zrakoplovi NATO-ove misije za nadzor zračnog prostora baltičkih država. Stanovnici Krāslavskog okruga dobili su upozorenje putem sustava za hitne obavijesti na mobitelima. Zasad od građana nije zatraženo poduzimanje dodatnih mjera.

Latvijska vojska poručila je da će, ako se situacija promijeni, stanovnici dobiti nove upute.

Aktivirani NATO-ovi lovci

Zbog moguće prijetnje aktivirani su lovci NATO-ove misije Baltic Air Policing, koja nadzire zračni prostor Latvije, Litve i Estonije, prenosi LSM.

Latvijske oružane snage objavile su da zajedno sa saveznicima neprekidno prate situaciju kako bi mogli brzo reagirati na eventualnu prijetnju. Protuzračna obrana uz istočnu granicu posljednjih je mjeseci dodatno ojačana.

Za sada nije objavljeno kakav je objekt izazvao upozorenje niti je potvrđeno da je strani objekt ušao u latvijski zračni prostor.

Latvija je ove godine već nekoliko puta izdala slična upozorenja zbog dronova koji su se približavali njezinu zračnom prostoru ili su u njega ulazili.

Dronovi već ulazili u zračni prostor

NATO-ovi lovci prvi su put 8. lipnja oborili strani dron u latvijskom zračnom prostoru, dok se drugi takav incident dogodio 14. kolovoza. Latvijske vlasti tada su objavile da je dron u Latviju ušao iz smjera Bjelorusije, vjerojatno zbog posljedica ruskog elektroničkog ratovanja.

Prije samo tjedan dana NATO-ov talijanski lovac oborio je dron koji je iz Bjelorusije ušao u zračni prostor susjedne Litve. Reuters je tada izvijestio da je riječ o ruskom dronu Gerbera koji je mogao nositi eksploziv.

Latvijska vojska ponovno je upozorila da su, dok traje ruski rat protiv Ukrajine, mogući novi slučajevi ulaska stranih dronova u latvijski zračni prostor ili njihova približavanja granici.

sada nema informacija o tome da je stanovništvu Krāslave potrebno sklonište ili evakuacija.