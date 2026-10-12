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OTKAZUJU LETOVE

Zračni promet iznad Rijada gotovo zaustavljen nakon smrtonosnih napada hutista

Piše HINA,
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Zračni promet iznad Rijada gotovo zaustavljen nakon smrtonosnih napada hutista
Foto: Social Media
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Napadi su izazvali jedan od najznačajnijih poremećaja u saudijskom civilnom zračnom prometu posljednjih godina, zbog čega su zrakoplovne kompanije diljem Europe i Azije obustavile letove...

Zračnog prometa nad saudijskim glavnim gradom Rijadom u ponedjeljak gotovo nije bilo nakon smrtonosnih napada jemenskih hutista koje podržava Iran na gradsku zračnu luku. 

Prema podacima analitičke tvrtke Cirium, očekivalo se otkazivanje oko 60 posto planiranih letova.

Međunarodna zračna luka Kralj Khalid u Rijadu, druga najprometnija u Saudijskoj Arabiji nakon one u Džedi, u nedjelju je otkazala 99,7 posto svih planiranih letova, pokazuju podaci tvrtke Cirium. Očekivalo se da u ponedjeljak neće biti realizirano više od trećine letova planiranih na području cijele zemlje, dok je internetska stranica za praćenje letova FlightRadar24 procijenila da će u zračnoj luci u Rijadu biti otkazano oko 78 posto letova.

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Zračna luka u saudijskom glavnom gradu ostala je zatvorena u nedjelju nakon napada u kojem je poginula jedna osoba, a gotovo desetak je ozlijeđeno. Napad je uslijedio dan nakon drugog udara, za koji su odgovornost preuzeli hutisti, a u kojem je poginulo 13 osoba, dok ih je više od 300 ranjeno.

Napadi su izazvali jedan od najznačajnijih poremećaja u saudijskom civilnom zračnom prometu posljednjih godina, zbog čega su zrakoplovne kompanije diljem Europe i Azije obustavile letove. Američka Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) u nedjelju je pozvala američke zrakoplovne prijevoznike na oprez pri letovima prema Saudijskoj Arabiji i iznad njezina teritorija.

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Lufthansa Grupa otkazala je sve letove za Rijad do 16. listopada, dok je Air France-KLM produljio raniju obustavu letova iz saudijskoga glavnoga grada i prema njemu do kraja mjeseca.

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