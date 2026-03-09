Zračni promet na Bliskom istoku polako se normalizira, Oman postao ključno čvorište

Dok su mnoge države u regiji privremeno zatvorile ili ograničile svoj zračni prostor zbog sigurnosnih rizika, omanski zračni prostor ostao je otvoren. Zbog toga su brojne zrakoplovne kompanije i vlade počele koristiti glavni grad Muscat kao polaznu točku za letove prema Europi i drugim dijelovima svijeta.

Promet u zračnoj luci u Muscatu značajno je porastao posljednjih dana. Broj letova povećao se, a otvorene su i nove linije prema gradovima koji služe kao važna međunarodna čvorišta, poput Kaira i Istanbula, odakle putnici mogu nastaviti putovanja prema Europi.

Muscat se pritom koristi i za organizaciju posebnih letova za evakuaciju stranih državljana iz regije. Nekoliko zrakoplovnih kompanija prilagodilo je svoje operacije te iz Omana pokreće dodatne letove prema europskim destinacijama.

Iako se situacija postupno stabilizira, promet u nekim velikim regionalnim zračnim lukama još uvijek je ograničen, pa Oman zasad ostaje važna tranzitna točka za putnike koji napuštaju područje zahvaćeno sukobom.