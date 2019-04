Žrtva divljaka s Aleje Bologne: 'Tko zna hoće li se oporaviti...'

Sva snaga koju imam usmjerena je na to da se Dubravko što prije oporavi. Od nesreće je prošlo osam mjeseci i pokušavamo biti pozitivni, iako nam nitko od liječnika ne može dati prognozu kad će biti bolje.

Ispričala nam je to Zvonka Tomasović Hrkovac, žena Dubravka Hrkovca (55), koji je 10. rujna 2018. teško stradao u prometnoj nesreći na zagrebačkoj Aleji Bologne. Izazvao ju je 26-godišnjak iz BiH koji je pod utjecajem droge jurio u Opel Astri. Izazvao je nekoliko sudara, a upravo je najteže prošao Dubravko koji ga je pokušao izbjeći kraj ulice Medpotoki. Vozač Astre se zabio u njegovu Seat Alteu, koju je odbacio unazad. Udarila je u rubni kamen, okrenula se na krov i udarila u VW Golf koji je vozio 60-godišnjak. U tom sudaru je i automobil krivca za nesreću udario također u rubnjak. Otpao mu je kotač te je njegov Opel na kraju stao. Mladić je pobjegao te su ga zaustavili građani i policija. Opel se ubrzo zapalio pa su na kraju intervenirali vatrogasci. Kad je tim Hitne pomoći došao do Dubravka, odmah je počela bitka za njegov život. Prevezli su ga u KBC Sestre milosrdnice, gdje su pokušali zaustaviti unutarnje krvarenje u trbušnoj šupljini i mozgu. Bio je u komi i na respiratoru te su ga nekako uspjeli stabilizirati. Prema riječima obitelji, bio je dugo na intenzivnoj njezi, a od kraja studenog nalazi se u toplicama na rehabilitaciji. Ondje se nalazi i danas.

- On je motorički dosta loše. Nije samostalan i hrani se preko sonde. To su takve teške ozljede u kojima oporavak može trajati nekoliko godina, no ja se ne predajem - rekla je njegova žena. Policija ga, zbog njegova stanja, nije ni mogla ispitati o nesreći. Općinski sud u Zagrebu krivca (26) osudio je na šest mjeseci psihijatrijskog liječenja.

- Početkom godine došao je sudski vještak kako bi ga pregledao. Nije mogao komunicirati s njim - rekla nam je žena nesretnog Dubravka te pojasnila kako ona i dalje pokušava komunicirati s mužem.

Taj “razgovor” je ograničen na pokrete ruke kojom pokazuje odgovore da i ne.

- Na dane kad je dobro, uspije napisati i pokoju riječ na papir. Zbog nesreće mu je stradalo pamćenje i postoji mogućnost da se tog sudara ni ne sjeća - pojasnila je žena. S obzirom na to da je i sama terapeutkinja, uz muža provodi svaki trenutak kako bi pomogla. Zbog toga jer je osuđen na ležanje, s osobljem toplica mora paziti kako mu se ne bi stvorile rane i kako ne bi dobio neku infekciju zbog koje bi ga morali vratiti natrag u bolnicu.

- Trebat će još vremena kako bi mogao ostati sam na sat, dva. To bi bio veliki napredak za njega - rekla je žena.

Inače, Dubravko se više od polovine života bavio energetskim iscjeljivanjem. Bavio se i osteopatijom, čiji je cilj dovođenje organizma u balans kako bi ljudi bili zdravi.

- Ovo je u mojoj praksi naročito važno jer svojim integrativnim pristupom ne tretiram bolest, nego promatram osobu cjelovito, poštujući individualnost svakog pojedinca, a zadovoljstvo mojih klijenata mi je najveća motivacija - napisao je Dubravko na stranici tvrtke u kojoj radi. Od 1990. obavio je više od 25.000 tretmana s ljudima u Hrvatskoj i inozemstvu. Među njima je bilo puno teško pokretnih i nepokretnih ljudi.