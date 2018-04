'Žrtva zaslužuje da pedofil iza rešetki provede 20-40 godina'

O problemu pedofilije, kako zaštiti djecu, ali i zakonu kojim bi se postrožile kazne za seksualno zlostavljanje djece, a na koji se čeka već pet mjeseci, razgovarali smo s Anitom Papom, predsjednicom Udruge Lavice - zaštita i pomoć žrtvama pedofila.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1199316 / anita papa]

Sve je više slučajeva pedofilije. Zadnje je uhvaćen mladić (24) pod sumnjom da je mamio 53 djevojčice preko interneta? Koliko je problem raširen?

Mogu dati konkretan primjer. Prije dva mjeseca dobili smo dojavu za društvenu mreži Twitter, gdje sam odmah obavijestila nevladinu organizaciju Operativni centar, koji surađuju s još sedam EU zemalja. Podijelili su se u dva tima i našli sadržaj od fotografija do videa u dvije grupe, gdje se plaća pristup. U njima je bilo 7032 djevojčice i 4201 dječak. To je samo kap u moru, ali dovoljno govori koliko je ovaj problem raširen na internetu.

Koliko ste kao Udruga prijavili slučajeva? Postojite godinu dana.

Udruga je do sada prijavila nekoliko slučajeva sumnje u pedofiliju, ali to nam nije primaran posao. Mi smo tu kako bi roditeljima od prvog trenutka bili pomoć od pisanja prijave, prolaska kroz sudski proces i naravno psihološku pomoć djeci, ali i roditeljima.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Kako zaštiti djecu od predatora na društvenim mrežama?

Razgovorom i dogovorom da povremeno roditelji imaju uvid u on line sadržaj i aplikacije za komunikaciju. Čak je i "špijuniranje" komunikacije i povijesti pretraživanja na internetu nekad nužnost, ako ništa drugo, da se uvjerite kako je sve u redu. Dijete treba upozoriti da ne komunicira s ljudima koje ne poznaju, pa čak ni djecom zbog mnoštva lažnih profila. Važno je da dijete zna kako nikome ne smije slati svoje fotografije, adresu ili broj telefona. Često manipulacijom, predatori pokušavaju doći podataka u koju školu dijete ide ili na kojim se igralištima najčešće okupljaju i tako stupiti s njima stupiti u kontakt. Djeca su naivna, lakovjerna i često nasjedaju na lijepe priče i obećanja. Ako roditelj nađe na poruke, kojima netko vabi njihovo dijete, treba ih sačuvati i sve prijaviti policiji. Bez prijave nema slučaja, dokaza ni optužnice.

Kako roditelji mogu prepoznati da su im djeca upala u predatorsku klopku?

Promjene u ponašanju prvi su alarm, bilo da se povlače u sebe ili postaju agresivni. Često dolazi i do samoozljeđivanja. Svaki roditelj najbolje poznaje svoje dijete i trebao bi moći prepoznati da nešto nije u redu.

Predatori često zastrašuju djecu, kako bi osigurali njihovu šutnju.

Djetetu treba dati do znanja da ćete ga uvijek zaštiti te da vam s punim povjerenjem može obratiti za pomoć. Bez obzira je li učinilo nešto loše ili nešto čega se srami. Dijete ima pravo na svoju privatnost, ali je dužnost roditelja znati s kime njegovo dijete komunicira.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

U slučaju kad djeca postanu žrtve seksualnog iskorištavanja, kako im pomoći?

U tom slučaju odmah se treba obratiti pedijatru odnosno doktoru te potražiti psihološku pomoć za dijete, ali i za roditelje. Bez pomoći stručnjaka teško se može nositi s tom situacijom.

Treba li u škole uvesti edukaciju o opasnostima društvenih mreža?

Da, kako djeca danas čak od predškolske dobi koriste pametne telefone i računala, bilo bi poželjno uvesti edukacije te im ukazati na prednosti ali i mane interneta.

U saborskoj proceduri na raspravu čeka HDZ-ov antipedofilski zakon, kojim su najavljene strože kazne za pedofile. Je li po vama to dovoljno?

Nije. Prvo je pitanje koji su motivi odgađanja same rasprave u Saboru i tko to stopira. Najavljenim promjenama, na koje čekamo već pet mjeseci, kazne su i dalje preblage. Dobar je smjer da se kazne povećaju, ali su one s obzirom na sama djela i njihove posljedice premale. Naš je cilj da se minimalne kazne povise s postojećih 6 mjeseci do dvije godine na minimalno tri godine zatvora, kako ne bi više imali slučajeve, da se za bilo koje kazneno djelo vezano uz seksualno zlostavljanje djece, dosudi društveno koristan rad. Samo prošle godine, prema podacima koje smo dobili, dosuđeno je 27 kazni zatvora do godinu dana, koja su prenamijene u društveno koristan rad. To je nedopustivo i sramotno. To je po meni zločin prema žrtvi.

Koje bi trebale biti maksimalne kazne? Zalažete li se da Hrvatska dobije svoju inačicu Marijinog zakona?

To bi bilo idealno, ali poznavajući naš sustav i zakone, svjesni smo da za to nema dovoljno političke volje i hrabrosti. Minimalno što žrtva pedofila zaslužuje, jest da njezin zlostavljač provede iza rešetaka od 20 do 40 godina. Isto tako naša je preporuka, kada se radi o većem broju žrtava, a jednom počinitelju, bilo bi poželjno svaki slučaj voditi zasebno kako bi se izbjeglo izricanje jedinstvenih kazni zatvora.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Jeste li tražili pomoć zastupnika i kojih, kako bi se zakon, koji je u proceduri, postrožio?

Tražili smo podršku za naše prijedloge od svih klubova zastupnika, još u 18. listopada 2017. Tražili smo doživotnu registraciju zlostavljača u Registru pedofila, te zakonsku odredbu kojom bi se poslodavce javnih i privatnih ustanova, koji rade s djecom, obvezalo da moraju obaviti uvid u registar prije zapošljavanja. Nitko nije odgovorio na dopis. Nakon izlaska u medije, dobila sam poziv iz Ureda predsjednika Sabora, kako spomenuti mail nije došao do njih. Naknadno su mi javili da je naš dopis proslijeđen Odboru za pravosuđe. Nakon što je u saborsku proceduru uvršten HDZ-ov prijedlog kontaktirali smo pojedine zastupnike i nadamo se da ići s našim prijedlozima amandmana. I dalje ćemo pokušavati doprijeti i do vladajućih da uvide koliko je nužno pojačati postojeći zakon.

Dotaknimo se na kraju Crkve i problema pedofila u njihovim redovima. Kada se otkrije takav slučaj svećenici za kaznu se prebace u drugu župu ili ih se umirovi. Kako gledate na to?

Molili smo vodstvo zagrebačke Nadbiskupije da oštro reagira na prijave spolnog zlostavljanja djece od strane svećenika. Kazna za takve ne može biti prebacivanje u drugu župu, gdje ponovno može imati kontakt s djecom. Oni kojima se dokaže da su seksualno zlostavljali djecu moraju ogovarati za svoj zločin i ne mogu biti izuzeti od državnih zakona. Svjedoci smo da se svećenici međusobno štite i skrivaju te se njihovi zločini prikrivaju godinama.