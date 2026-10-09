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Župan Boban razgovarao s Papom: 'Taj trenutak mi je ostao urezan u sjećanje...'

Piše 24sata,
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Župan Boban razgovarao s Papom: 'Taj trenutak mi je ostao urezan u sjećanje...'
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Foto: Društvene mreže
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Biti pred Svetim Ocem u tradicionalnim alkarskim odorama, predstavljati Sinj i Cetinsku krajinu te našu županiju, za sve nas je trenutak koji ćemo sigurno pamtiti cijeloga života, rekao je Boban...

Susret sa Svetim Ocem Lavom XIV. bio je za mene izniman trenutak i jedan od onih događaja koji ostaju trajno u sjećanju, objavio je na društvenim mrežama HDZ-ov župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban. 

Dodaje da je pred Svetim Ocem imao posebnu čast predstavljati cijelu Splitsko-dalmatinsku županiju, ali i Viteško alkarsko društvo iz Sinja, kao dio hodočašća koje je u Vatikan dovelo 130 naših ljudi.

- Svetom Ocu sam ukratko predstavio Splitsko-dalmatinsku županiju, njezinu bogatu povijest, tradiciju i baštinu, s posebnim naglaskom na Sinjsku alku, našu Vitešku igru koja je upisana na UNESCO-ov Reprezentativni popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva.

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U znak poštovanja i trajne povezanosti naše županije, Dalmacije i Hrvatske sa Svetom Stolicom, imao sam čast Svetom Ocu darovati medalju svetoga Jeronima Dalmatinca, zaštitnika Splitsko-dalmatinske županije, kao i simbol Sinjske alke s pripadajućom monografijom koja prikazuje tristogodišnju povijest igranja Alke - napisao je Boban.

Dodaje i da ga je posebno iznenadilo što je Sveti Otac tijekom razgovora  pokazao koliko je upoznat sa svetim Jeronimom i činjenicom da je on zaštitnik naše županije, ali i cijele Dalmacije. 

- Taj trenutak mi je ostao posebno urezan u sjećanje. Na kraju sam zamolio Svetog Oca za njegov sveti blagoslov za svih 130 hodočasnika koji su bili s nama, ali i za cijelu Splitsko-dalmatinsku županiju. Njegov blagoslov za sve nas ima posebnu vrijednost i vjerujem da ćemo ga dugo nositi u svojim srcima - rekao je Boban. 

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Kaže i kako je to bio veliki dan za njih sve, a posebno za alkare, alkarske momke i članove Viteškog alkarskog društva.

- Biti pred Svetim Ocem u tradicionalnim alkarskim odorama, predstavljati Sinj i Cetinsku krajinu te našu županiju, za sve nas je trenutak koji ćemo sigurno pamtiti cijeloga života. Ponosan sam što smo u Vatikan ponijeli dio naše Dalmacije i Splitsko-dalmatinske županije – našu vjeru, tradiciju, povijest, Sinjsku alku i svjedočanstvo povezanosti našega naroda sa Svetom Stolicom - zaključio je Boban. 

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