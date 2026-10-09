Župan Boban razgovarao s Papom: 'Taj trenutak mi je ostao urezan u sjećanje...'

Susret sa Svetim Ocem Lavom XIV. bio je za mene izniman trenutak i jedan od onih događaja koji ostaju trajno u sjećanju, objavio je na društvenim mrežama HDZ-ov župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban.

Dodaje da je pred Svetim Ocem imao posebnu čast predstavljati cijelu Splitsko-dalmatinsku županiju, ali i Viteško alkarsko društvo iz Sinja, kao dio hodočašća koje je u Vatikan dovelo 130 naših ljudi.

- Svetom Ocu sam ukratko predstavio Splitsko-dalmatinsku županiju, njezinu bogatu povijest, tradiciju i baštinu, s posebnim naglaskom na Sinjsku alku, našu Vitešku igru koja je upisana na UNESCO-ov Reprezentativni popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva.

U znak poštovanja i trajne povezanosti naše županije, Dalmacije i Hrvatske sa Svetom Stolicom, imao sam čast Svetom Ocu darovati medalju svetoga Jeronima Dalmatinca, zaštitnika Splitsko-dalmatinske županije, kao i simbol Sinjske alke s pripadajućom monografijom koja prikazuje tristogodišnju povijest igranja Alke - napisao je Boban.

Dodaje i da ga je posebno iznenadilo što je Sveti Otac tijekom razgovora pokazao koliko je upoznat sa svetim Jeronimom i činjenicom da je on zaštitnik naše županije, ali i cijele Dalmacije.

- Taj trenutak mi je ostao posebno urezan u sjećanje. Na kraju sam zamolio Svetog Oca za njegov sveti blagoslov za svih 130 hodočasnika koji su bili s nama, ali i za cijelu Splitsko-dalmatinsku županiju. Njegov blagoslov za sve nas ima posebnu vrijednost i vjerujem da ćemo ga dugo nositi u svojim srcima - rekao je Boban.

Kaže i kako je to bio veliki dan za njih sve, a posebno za alkare, alkarske momke i članove Viteškog alkarskog društva.

- Biti pred Svetim Ocem u tradicionalnim alkarskim odorama, predstavljati Sinj i Cetinsku krajinu te našu županiju, za sve nas je trenutak koji ćemo sigurno pamtiti cijeloga života. Ponosan sam što smo u Vatikan ponijeli dio naše Dalmacije i Splitsko-dalmatinske županije – našu vjeru, tradiciju, povijest, Sinjsku alku i svjedočanstvo povezanosti našega naroda sa Svetom Stolicom - zaključio je Boban.