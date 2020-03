Župan o koroni: 'Ovo je znak, molite se Bogu i bit će sve ok'

Župnici s kojima su 24sata razgovarala savjetuju pojačanu molitvu u borbi protiv korone, vjerujući da će ćemo tako pobijediti epidemiju, baš kao što smo činili kroz povijest. No ističu da se vjernici trebaju pridržavati uputa kriznog stožera kao i naputaka u nadbiskupijama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Sve pobjede nad pošastima s kojima smo se borili kroz povijest bile su izmoljene. Snažna i jaka molitva može učiniti čuda. Epidemija nam se, između ostalog, događa jer se u zadnjih pedesetak godina eliminiralo Boga, na njega smo gledali kao na impotentnog starca koji nema što reći. Vrijeme je da se vratimo Bogu jer smo mi sve ovo proizveli - rekao nam je župnik jedne zagrebačke župe koji je molio da ostane anoniman.

U razgovoru s nama rekao je da će on, baš kao i ostali župnici u zemlji, slijediti upute Zagrebačke nadbiskupije u suzbijanju korona virusa (što uključuje savjetovanje starijim ljudima da ne idu na mise, pričest ide samo na ruke, nema rukovanja tijekom mise te nema blagoslovljene vode), no mišljenja je kako se do sada nije dogodilo da se netko zarazio bilo kojoj vrstom zaraze na pričesti ili uzimajući blagoslovljenu vodu. Smatra da Bog djeluje tada te da nema straha. Naglašava da nikako ne preporučuje kršenje mjera koje je izdala Zagrebačka nadbiskupija, no moli da se ljudi napokon vrate Bogu.

- Ne želim da se moja izjava shvati kao da ja sad sugeriram vjernicima da ne slušaju naputke. Građani ih se moraju pridržavati, baš kao što ih se i ja pridržavam, ali želim da do vjernika dođe svijest da je molitva jako oružje - rekao nam je naš sugovornik. Drugi župnik, iz jedne župe na jugu zemlje, rekao je kako je za naputke o suzbijanju korona virusa koje su stigle od kardinala Josipa Bozanića dobio kad i ostali građani.

- Ništa ranije mi župnici nismo dobili tu informaciju. Saznali smo je zapravo kad i javnost - rekao je župnik te dodao kako je on već spreman za provođenje restriktivnijih mjera, a to je otkazivanje misnih slavlja te ispovijedi. S obzirom na to da smo u korizmi, kako napominje, nema krštenja i vjenčanja, ali pitanje je što će biti s proslavom Uskrsa, koji je 12. travnja.

- Ako kod nas dođe do vrhunca za dva tjedna, kako prognoziraju neki znanstvenici, definitivno će biti upitne proslave Uskrsa. No trebamo slušati sve upute jer samo tako možemo pobijediti koronu - rekao je naš sugovornik.

POGLEDAJTE VIDEO: