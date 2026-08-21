Župan Petry se zabavlja dok Gospić strepi. HDZ-ovci kao da se žele rugati svojim Ličanima

"Postoje puno veći problemi u ovoj državi od mog poljupca", poručio je jutros ličko-senjski župan i notorni zavodnik Ernest Petry nakon objavljenih snimki na kojima se entuzijastično zabavlja s djevojkom na šanku u lokalnoj birtiji.

Pa ako postoje veći problemi, a Petry je to ispravno detektirao, zašto se onda ličko-senjski župan ne bavi njima?

Zašto pronalazi razularene oblike zabave upravo u trenutku kad je ekocid u Gospiću digao državu na noge, uzbunio javnost, mobilizirao stručnjake i doveo čak i do izvanredne sjednice Hrvatskog sabora?

Baš lički župan, baš HDZ-ovac, baš u vrijeme saborske sjednice, pokazuje koji su mu prioriteti i kako se nosi s problemom opasnog otpada u Gospiću.

Bend na Titanicu

Čitava njegova županija nalazi se na rubu ekološke katastrofe, a on se posvetio svojoj privatnoj zabavi. Kao orkestar na Titanicu.

Tko zna, možda je u strahu od konzumacije ličke vode Petry posegnuo za alkoholom. Ili nije podrobno slušao ministricu zdravstva Irenu Hrstić koja je jučer Ličane u Hrvatskom saboru upozoravala na opasnosti alkohola, a ne kontaminacije zraka, vode i tla.

"To je moj privatni život", poručio je Petry. Možda i jest: ali zašto ga je onda demonstrirao pred cijelom birtijom?

Uglavnom, nema toga što su HDZ-ovci dobro napravili u ovoj krizi s Gospićem.

Bez osjećaja

Osim što su godinama dozvoljavali ili tolerirali navažanje opasnog otpada pod nos Gospićanima, osim što je njihov glavni državni inspektor zbog toga uhićen, osim što su godinama to skrivali ili zataškavali, pokazali su potpuni izostanak osjećaja za situaciju i trenutak.

Andrej Plenković udario je ton svojom prvom press konferencijom na kojoj je cijelu krizu proglasio "histeriziranjem oporbe" i objavio da nema govora o zagađenosti i opasnosti.

Zatim su Plenkovićevi ministri danima odbijali doći u Gospić i izdaleka slali poruke kako nema opasnosti.

Huškaju Zekanovića

Potom su u Gospić poslali Darija Zurovca, svog novopečenog zekanovića, da izvede igrokaz s ispijanjem gospićke vode. Da bi nakon toga nahuškali onog pravog Zekanovića da sabotira sjednice saborskog odbora, a kasnije i samu saborsku raspravu, da optužuje "ravnozemljaše i ljevičare" i proziva predsjednika države.

Onda je ministrica Irena Hrstić, na pitanje jednog stanovnika Gospića može li opasni otpad utjecati na učestalnost pojave karcinoma, poručila Ličanima da je alkohol opasniji. Pa je njezina kolegica Marija Vučković za sve optužila SDP. Nakon čega je HDZ krenuo u ofenzivu protiv Siniše Hajdaša Dončića oko Poznanovca.

Da bi parlamentarna većina rutinski odbijala sve predložene zaključke izvanredne sjednice Hrvatskog sabora.

A sada se ukazao i župan Petry sa svojim zavodničkim ekshibicijama u paru sa sada već slavnom crnokosom zavodnicom. Dok cijeli Gospić, kao i Hrvatska, sa zabrinutošću prate razvoj događaja oko otpada.

Ili možda župan tek utapa tugu u onome na što je ministrica Hrstić upozoravala.

HDZ-ova bahatost

Nedavni razigrani selfie Zekanovića, ministrice Vučković i Hrstić na uspješno sabotiranoj sjednici odbora za okoliš u Gospiću oslikao je HDZ-ov odnos prema ličkoj tragediji, prema građanima, javnosti i hrvatskoj budućnosti, a sada je Petryjev seksi performans prikazao HDZ-ovu bahatost, egoističnost, apsolutni izostanak sluha za građane i naposljetku birače, izostanak osjećaja za odgovornost prema javnoj funkciji, a onda i za moral, etiku i sve drugo sa čime se HDZ kao stranka desetljećima grčevito muči.

Kamo sreće da je Ernest Petry bio iznimka, eksces, otpadnik i čudak u ešalonu HDZ-ovih dužnosnika u gospićkoj krizi. On je, nažalost, tek na drastičniji način demonstrirao politički stil njegovih stranačkih kolega.

Kolega koji odbacuju odgovornost i prebacuju krivnju, optužuju aktiviste, građane, oporbenjake i alkohol, zatvaraju oči pred krizom, trumpovski odbijaju priznati krivnju, pa čak i pokazati pristojnost primjerenu trenutku.

HDZ se uporno ruga svojim Ličanima.