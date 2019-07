'Župani inercijom i preskupim najamninama tjeraju liječnike'

- U Hrvatskoj nedostaje, primjerice, 106 ginekologa u primarnoj zaštiti pa zbog velikih gužvi u ordinacijama samo u Splitsko-dalmatinskoj županiji ima više od 70.000 žena koje nemaju odabranog ginekologa. Situacija je još lošija s pedijatrima, kojih je sve manje i manje. U Metkoviću su donedavno radila tri pedijatra, sad samo jedan - upozorava predsjednica KoHOMa i zamjenica predsjednika Hrvatske liječničke komore Vikica Krolo.

Zajedno sa članicom izvršnog odbora KoHOMa i predsjednicom povjerenstva za primarnu zdravstvenu zaštitu Hrvatske liječničke komore Ines Balint te članicom izvršnog odbora KoHOMa Natašom Ban Toskić, otkrila je kako većina županija onemogućava liječnicima iz domova zdravlja da postanu privatne ordinacije u kojima bi za pacijente sve zdravstvene usluge i dalje bile besplatne.

Početkom ove godine na snagu je stupio Zakon o zdravstvenoj zaštiti prema kojem domovi zdravlja mogu zadržati do 25 posto liječnika, a ostalima su dužni dopustiti odlazak u privatnike u ugovornom odnosu s HZZO-om. Ta je mogućnost liječnicima zbog mogućih većih zarada draža, no ne ide baš sve kako je zakon zamislio.

Županije su do 30. lipnja morale donijeti odluku o budućoj organizaciji zdravstvene zaštite na svom području, no učinile su to samo rijetke. Grad Zagreb, primjerice, odluku još nije stavio niti na dnevni red, poručuju liječnice, ili se pak odlazak u privatnike otežava preskupim najamninama gradskih prostora. Karlovačka odluka, primjerice, predlaže najamninu od 70 kuna po četvornom metru, što je dvostruko više od najviše najamnine prosječnog poslovnog prostora u gradu.

S tolikim nametima liječnicima ne bi ostalo ni približno dovoljno novaca za održavanje "pogona", odnosno za vlastite, i plaće osoblja te sve ostale troškove - ističu liječnice Balint i Ban Toskić.

Krivcem za urušavanje liječničke struke smatraju Ministarstvo zdravstva i Vladu općenito. - Minoriziranjem problema i odugovlačenjem resorni ministar Milan Kujundžić i premijer Andrej Plenković dozvolili su još i veće urušavanje sustava primarne zdravstvene zaštite. Gubimo liječnike - kazala je Krolo. KoHOM i Hrvatska liječnička komora će, najavljuje, već sutra Ministarstvu zdravstva uputiti zahtjev za provođenjem nadzora u županijama, ali i domovima zdravlja koji liječnicima onemogućavaju prelazak u privatnu praksu.

