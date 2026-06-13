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NEVJEROJATNO

Županija prevarena za stotine tisuća eura preko lažne e-pošte

Piše HINA,
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Županija prevarena za stotine tisuća eura preko lažne e-pošte
Foto: Wikimedia Commons

Kazneno djelo prevare prijavili su policiji u petak službenici županije, navodeći da je nepoznati počinitelj lažnim prikazivanjem činjenica putem elektroničke pošte doveo u zabludu službenike

Službenici Požeško-slavonske županije prijavili su prevaru putem elektroničke pošte kojom je ta županija oštećena za nekoliko stotina tisuća eura, izvijestila je u subotu policija, koja istražuje slučaj s ciljem otkrivanja prevaranta.

Kazneno djelo prevare prijavili su policiji u petak službenici županije, navodeći da je nepoznati počinitelj lažnim prikazivanjem činjenica putem elektroničke pošte doveo u zabludu službenike te ih naveo na izvršenje novčane transakcije.

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Zaprimljena kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu, dok policijski službenici linija rada kibernetičkog i općeg kriminaliteta nastavljaju daljnje kriminalističko istraživanje u cilju otkrivanja počinitelja, kažu u požeško-slavonskoj policiji.

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