Županija prevarena za stotine tisuća eura preko lažne e-pošte

Službenici Požeško-slavonske županije prijavili su prevaru putem elektroničke pošte kojom je ta županija oštećena za nekoliko stotina tisuća eura, izvijestila je u subotu policija, koja istražuje slučaj s ciljem otkrivanja prevaranta.

Kazneno djelo prevare prijavili su policiji u petak službenici županije, navodeći da je nepoznati počinitelj lažnim prikazivanjem činjenica putem elektroničke pošte doveo u zabludu službenike te ih naveo na izvršenje novčane transakcije.

Zaprimljena kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu, dok policijski službenici linija rada kibernetičkog i općeg kriminaliteta nastavljaju daljnje kriminalističko istraživanje u cilju otkrivanja počinitelja, kažu u požeško-slavonskoj policiji.