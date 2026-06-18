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Županija šuti o tome kako su ostali bez stotina tisuća eura! Stručnjak: 'To je prisutno dugo'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 4 min
Županija šuti o tome kako su ostali bez stotina tisuća eura! Stručnjak: 'To je prisutno dugo'
Foto: Neva ZganecPIXSELL

Zaposlenik županije nasjeo na prevaru putem e-maila i isplatio novac. Policija sve istražuje. Županica Jozić odbacuje odgovornost

Požega već danima živi u neobičnoj šutnji. U ovom gradu, u kojem se, kako kažu sami stanovnici, gotovo svaka informacija brzo pročuje, ovog puta vlada potpuni muk. Nitko sa sigurnošću ne zna koliko je novca nestalo, tko je odgovoran i kako je moguće da je Požeško-slavonska županija postala žrtvom prijevare koja je proračun oštetila za nekoliko stotina tisuća eura. Sve je počelo službenim priopćenjem Požeško-slavonske županije, objavljenim na društvenim mrežama.

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Komentari 24
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