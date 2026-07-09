Župljani u Lici svećeniku Peri poklonili auto od 14.000 €. On napravio nevjerojatnu stvar!

Mještani Kosinja te prijatelji i članovi biblijsko-molitvene zajednice svoje su zajedništvo i veliko srce pokazali jednom hvalevrijednom akcijom. Naime, kako bi olakšali svakodnevni pastoralni rad svom župniku, velečasnom Peri Jurčeviću, pokrenuli su inicijativu za kupnju novog automobila, u kojoj je prikupljeno 14.000 eura, piše portal Lika Club.

Ova tajna akcija, o kojoj velečasni ništa nije znao, završila je uručenjem automobila Volkswagen T-Roc tijekom misnog slavlja, a vozilo je prije samog iznenađenja bilo servisirano i registrirano na župnikovo ime.

Jedna od začetnica inicijative, Nada Ugarković, za Lika Club ispričala je da je ideja nastala spontano nakon sprovoda njezine majke.

- Ideja da našem velečasnom Peri kupimo automobil rodila se sasvim spontano nakon sprovoda moje mame. Tada smo, okupljeni za stolom, razgovarali i shvatili da bismo mogli učiniti jedno dobro djelo. Znali smo da mu se stari automobil pokvario, a njegova primanja nisu velika, dok mu je automobil neophodan za svakodnevni pastoralni rad - rekla je te dodala kako je sve pokrenula uz pomoć suprugova rođaka Darka iz Poreča.

Foto: Lika Club

Vijest o akciji brzo se proširila, uz velik odaziv. Osim obitelji Ugarković, značajne priloge dali su Tomislav Perović i Danijel Tušak, a akciju su podržali i članovi biblijsko-molitvene zajednice "Bog je ljubav" iz Schaffhausena, kao i brojni vjernici iz Gospića, Otočca i Zagreba.

- Zahvaljujući dobroti svih ljudi, u samo mjesec dana prikupili smo 14.000 eura te smo velečasnom Peri kupili prekrasan Volkswagen T-Roc. Sada će moći lakše obilaziti svoje župljane, bolesnike i sve kojima je potrebna duhovna i ljudska blizina, kao i odlaziti na hodočašća i obavljati svoje pastoralne obveze - kazala je Ugarković.

Priča je dobila i nastavak. Naime, nakon što je dobio novi automobil koji će mu svakodnevni obilazak župljana i bolesnika, velečasni Pero Jurčević na društvenim je mrežama objavio da svoj stari, neregistrirani automobil želi pokloniti bez ikakve naknade, uz uvjet da ga dobije osoba ili obitelj u stvarnoj potrebi.

- S obzirom na to da sam dobio na poklon auto, svoj stari koji je neregistriran poklanjam, jedino onaj komu ga poklanjam mora biti u potrebi - poručio je Jurčević te dodao i kako je spreman pomoći oko dodatnih troškova. Najavio je također da će, ako se pokaže da je potreba velika, sam osigurati novi akumulator i registraciju vozila.

Ubrzo nakon objave velečasni je izvijestio da je pronađena obitelj kojoj će automobil biti predan. Više fotografija pogledajte ovdje.

