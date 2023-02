Župnik crkve čiji je križ slomio vjetar: 'Sreća da nitko nije tu prolazio. Star je 100 godina'

To je križ od dva i nešto metara. Unutra je željezo i bio je obložen limom, zamislite koliko je jako puhalo da je puklo i željezo, govori nam svećenik crkve u Lacićima kraj Donjeg Miholjca Slavko Kovačević s koje se u subotu ujutro otrgnuo križ.

- Crkvu redovito obnavljamo i iznutra i izvana. Zvonik je bio još dobar, pa ga nismo dirali. Ali sad ćemo vjerojatno morati i to riješiti kad pogledamo koliko je to dotrajalo. Snaga vjetra je stvarno bila velika kad se to uspjelo dogoditi, taj križ star je negdje oko 100 godina i pao je zajedno s jabukom na cestu. Srećom da nitko nije prolazio u tom trenutku, bila bi to katastrofa - kaže velečasni Slavko dodajući da čekaju popravak.

Kaže da su i mještani ostali začuđeni prizorom, a do lomljenja je došlo jučer između 10 i 11 sati. U šoku je bila i naša čitateljica koja nam je poslala fotografije.

- Kad sam čula što se dogodilo, otišla sam tamo i ostala šokirana. Bilo je baš tužno, to je stari križ, ni na kraj pameti mi nije bilo da bi se takvo što moglo dogoditi - rekla nam je jutros.

Radi se o Filijalnoj crkvi sv. Karla Boromejskog u sklopu općine Magadenovac, čiji je načelnik Stjepan Živković također upoznat s nezgodom.

Foto: čitatelj 24sata

Foto: čitatelj 24sata

Foto: čitatelj 24sata

Foto: Općina Magadenovac/magadenovac.hr

