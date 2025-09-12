Zurovec ponovno traži Audi A6, ovoga puta ne mora biti crni

Grad Sveta Nedelja, kojim upravlja nezavisni saborski zastupnik Dario Zurovec, raspisao je novi natječaj za nabavu automobila procijenjene vrijednosti 65.000 eura bez poreza, piše Index. Kako je vidljivo iz uvjeta natječaja, ponovno se traži baš Audi A6, kakav se tražio u kolovozu ove godine. Podsjetimo, taj natječaj je poništen jer se nitko nije javio.

Index je prvi pisao o nabavci Audija A6 za Grad Svetu Nedelju. Nakon što su objavili priču, gradonačelnik Zurovec rekao je kako imaju dosta novca u gradskom proračunu pa obnavljaju cjelokupni vozni park. Naglasio je tada da mora brinuti i o vlastitoj sigurnosti jer je s manjim automobilom više puta proklizao na autocesti.

Novi natječaj, kojeg je sada raspisala Grad Sveta Nedelja, razlikuje se od prethodnog po tome što se sada traži automobil metalik crne ili sive boje. U prethodnom je morao biti isključivo metalik crne boje. Isto tako više se ne inzistira na novom vozilu. Konkurirati može i do šest mjeseci star automobil s ne više od 10.000 prijeđenih kilometara.

Automobil i dalje mora biti dizel, mild hybrid, minimalno 150 kW odnosno malo više od 200 konjskih snaga, s pogonom na sva četiri kotača. Zapremina motora minimalno 1950 ccm, a mjenjač automatski s najmanje 7 stupnjeva prijenosa. Dužina vozila minimalno je 4900 mm, a visina maksimalno 1500 mm.

Međuosovinski razmak najmanje 2900 mm. Zapremina prtljažnika minimalno 500 litara, a grijanje prednjih sjedala mora biti s minimalno 3 stupnja jačine grijanja. Sve to, piše Index, odgovara isključivo modelu Audi A6.

Čini se kako Darija Zurovca zabavlja interes novinara za nabavu službenih vozila gradskim novcem pa se tako na Facebooku pokušava našaliti na tu temu. Između ostalog je na svom službenom profilu objavio video kako vozi automobil dok se u pozadini čuje pjesma "Čekam te u Budvi" Djomle KS, Nixxy i Nikite.

"Da li ste spremni za najluđe i najtoplije ljeto? Vežite se, krećemo. R8 Audi, noćas ljubiš me na haubi. Ispred nas je more, more Crne Gore", glase stihovi pjesme.

- Ili Q8 sad kad ponavljamo nabavu? Dajte pomagajte, molim vas - napisao je Zurovec uz objavljeni video.

U ranijoj objavi od 28. kolovoza, također na službenom profilu, Zurovec se ovako pravdao:

- Za sve zabrinute "dušebrižnike", jasno i konkretno: javna nabava je legitimno i transparentno sredstvo putem kojeg se svi zainteresirani mogu javiti. U slučaju natječaja za službeni automobil, nije bilo niti jedne pristigle ponude što jasno pokazuje da nije riječ o "namještenom" postupku, već se očito nitko nije odlučio javiti. Dakle, natječaj nije poništen - napisao je Zurovec.

Dalje navodi da su sadašnja vozila u gradskom vlasništvu stara i u lošem stanju zbog čega se ide u obnovu flote.

- Novi automobil, koji god to bio, ostat će u vlasništvu grada, služit će za potrebe grada, i potencijalno će ga jednog dana netko drugi prodati primjerice kao što sam to i ja učinio kada su okolnosti bile drukčije - piše Zurovec pa se u nastavku hvali svojim uspjesima.

- Da podsjetim: u mom prvom mandatu, proračun Grada Svete Nedelje bio je manji od 17 milijuna eura. Ovogodišnji je preko 53 milijuna eura što je gotovo tri puta više, zahvaljujući kvalitetnom upravljanju i racionalnom trošenju sredstava. S obzirom na rast grada, logično je da rastu i potrebe gradske uprave, uključujući i mobilnost. Za sve one koji ne razumiju kako izgleda radni dan gradonačelnika, pozivam ih da jedan dan provedu sa mnom. Velik dio radnog dana uključuje obilaske gradilišta, razgovore s građanima, rad na terenu i međugradske sastanke, koji su sve češći. Spominje se da sam prije vozio Suzuki Swift, i to je točno. No, tadašnje okolnosti nisu ni izbliza slične današnjima. Grad je bio manje razvijeniji nego što je danas, naravno i budžet je bio manji, a potrebe drugačije. Danas imamo drugačiju dinamiku i odgovornost, a to zahtijeva i veću mobilnost - poručio je, između ostalog, Zurovec.