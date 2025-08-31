Zvali policiju da je vozač mamio curice u bijeli kombi u Splitu: 'Davale kontradiktorne izjave'

Splitska policija dobila je dojavu da je u subotu oko 20:20 sati na području kvarta Kila na dječjem igralištu vozač bijelog kombija pokušao namamiti dvije djevojčice u vozilo, javila je policija. Prema dojavi, pokušao ih je namamiti u ulici Put sv. Ižidora te se brzo udaljio u pravcu Karepovca.

Odmah po zaprimljenoj dojavi policajci su obavili pregled područja. Policija vozilo nije zatekla. O događaju su upoznati svi raspoloživi policajci na terenu.

Službenici kriminalističke policije obavili su razgovore s djevojčicama u prisustvu roditelja, pri čemu su one davale kontradiktorne izjave vezane uz jezik i riječi koje su im navodno bile upućene. Nakon obavljenih razgovora, majke obiju djevojčica iskazale su sumnju u istinitost dojave, smatrajući da se najvjerojatnije radi o dječjoj mašti.

Policijska uprava splitsko-dalmatinska ovim putem ističe da policija svaku zaprimljenu dojavu koja se odnosi na sigurnost djece odmah provjerava i poduzima sve potrebne mjere radi njihove zaštite.