Obavijesti

News

Komentari 0
LAŽNA DOJAVA

Zvali policiju da je vozač mamio curice u bijeli kombi u Splitu: 'Davale kontradiktorne izjave'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Zvali policiju da je vozač mamio curice u bijeli kombi u Splitu: 'Davale kontradiktorne izjave'
Foto: Istarska policija

Nakon obavljenih razgovora, majke obiju djevojčica iskazale su sumnju u istinitost dojave, smatrajući da se najvjerojatnije radi o dječjoj mašti

Splitska policija dobila je dojavu da je u subotu oko 20:20 sati na području kvarta Kila na dječjem igralištu vozač bijelog kombija pokušao namamiti dvije djevojčice u vozilo, javila je policija. Prema dojavi, pokušao ih je namamiti u ulici Put sv. Ižidora te se brzo udaljio u pravcu Karepovca.

Odmah po zaprimljenoj dojavi policajci su obavili pregled područja. Policija vozilo nije zatekla. O događaju su upoznati svi raspoloživi policajci na terenu.

Službenici kriminalističke policije obavili su razgovore s djevojčicama u prisustvu roditelja, pri čemu su one davale kontradiktorne izjave vezane uz jezik i riječi koje su im navodno bile upućene. Nakon obavljenih razgovora, majke obiju djevojčica iskazale su sumnju u istinitost dojave, smatrajući da se najvjerojatnije radi o dječjoj mašti.

Policijska uprava splitsko-dalmatinska ovim putem ističe da policija svaku zaprimljenu dojavu koja se odnosi na sigurnost djece odmah provjerava i poduzima sve potrebne mjere radi njihove zaštite.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Drama u Zagrebu: Auto zapeo u poplavi u podvožnjaku! Žena izašla, pomažu joj...
OBILNA KIŠA

VIDEO Drama u Zagrebu: Auto zapeo u poplavi u podvožnjaku! Žena izašla, pomažu joj...

'Auto se nije izvukao. Vozač je okrenuo bus i krenuo drugim putem. Taman je policija dolazila. Vozač autobusa nije ni pokušavao jer na oko voda je iznad koljena', kazao nam je čitatelj
'Proglasili su me državnim neprijateljem. Mene, čiju su kuću spalili četnici...'
INTERVJU: DALIJA OREŠKOVIĆ

'Proglasili su me državnim neprijateljem. Mene, čiju su kuću spalili četnici...'

Saborska zastupnica Dalija Orešković za novi broj tjednika Express je progovorila o radikalizaciji društva, a iako joj se, kako nam kaže, crta meta na čelo ne planira zašutjeti...
FOTO Pljusak stvarao kaos u Zagrebu, auti 'plovili'! Evo kakvo je vrijeme u nedjelju...
OBILNA KIŠA I POPLAVE

FOTO Pljusak stvarao kaos u Zagrebu, auti 'plovili'! Evo kakvo je vrijeme u nedjelju...

Veliki pljusak koji se poslije podne spustio na Zagreb izazvao je ogromne probleme na zapadu grada. Podvožnjak između Gajnica i Podsuseda naglo se ispunio vodom i jedan je automobil ostao zarobljen...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025