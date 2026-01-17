Obavijesti

Zvali su je 'omiljena dama', a njezina donacija spašava bebe: 'Niste mogli da je ne primijetite'

Heda Dubac Šohaj, liječnica i supruga poznatog slikara Slavka Šohaja, nakon smrti svojom je donacijom dala šansu prijevremeno rođenim bebama

Šira se hrvatska javnost ovih dana ponovno zainteresirala za lik i djelo našeg slikara Slavka Šohaja (1908. - 2003.). Povod je neobičan, na žalost nimalo lijep. Dio katoličkih vjernika u BiH vrlo je glasno proteklih tjedana izražavao javno nezadovoljstvo sličicom odnosno naljepnicom za blagoslov domova s motivom slike Slavka Šohaja "Božić svetog Franje". Bilo je već mnogo snažnih reakcija na takvo nerazumijevanje za umjetnost i samu sliku (koja zapravo prikazuje Šohajevu viziju prvih živih jaslica koje je sveti Franjo postavio na Badnjak 1223. kod Greccia blizu Asiza u Italiji), a ponešto je rečeno i o Šohaju, vrlo samozatajnom čovjeku, violinistu i pijanistu koji je obožavao Chopina.

