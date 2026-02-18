Obavijesti

UHIĆEN U NOĆNOM KLUBU

Zvijer iz Rusije: Ubio dvoje ljudi, sud ga pustio, pa ubio još dvoje ljudi. Sudjelovao u ratu...

Piše HINA,
Foto: Vrhovni sud Republike Saha (Jakutija)

Zatvorenik dvaput izlazio iz ćelije zbog vojnog ugovora, obitelj jedne od žrtava mjesecima upozoravala vlasti

U ruskoj republici Sahi (Jakutiji) uhićen je muškarac kojeg se sumnjiči za novo dvostruko ubojstvo, i to nakon što je već dvaput bio pušten iz zatvora kako bi sudjelovao u ratu u Ukrajini, prenosi The Moscow Times.

Riječ je o Viktoru Savvinovu, koji je 2023. izašao iz zatvora nakon što je potpisao ugovor s ruskim Ministarstvom obrane. U tom je trenutku služio 11-godišnju kaznu zbog ubojstva žene počinjenog tri godine ranije.

No, sloboda nije dugo trajala. Već 2024. ponovno je priveden i osuđen na 20 godina zatvora zbog ubojstva poznanika i starije učiteljice Valentine Fjodorove. Unatoč toj presudi, u srpnju 2025. ponovno je izašao na slobodu – opet nakon sklapanja vojnog ugovora.

Prema pisanju lokalnog medija Sakhaday, dva mjeseca kasnije završio je u bolnici u susjednoj Burjatiji, odakle je pobjegao.

Kći ubijene Valentine Fjodorove izjavila je da je nakon bijega više puta obavještavala policiju o njegovoj lokaciji. Tvrdi da je mjesecima živjela u strahu za sigurnost svoje djece i obitelji.

Savvinova se sada sumnjiči da je u subotu usmrtio muškarca i ženu. Lokalni mediji navode da je uhićen u nedjelju u noćnom klubu u Jakutsku, glavnom gradu republike. Vlasti zasad nisu službeno potvrdile ni uhićenje ni nove optužbe.

Od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, istraživački novinari izvijestili su da su vojnici koji su se vratili s bojišta sudjelovali u više od tisuću slučajeva u kojima su ljudi ubijeni ili ozlijeđeni.

